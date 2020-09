Il Tevere si candida a Patrimonio dell’Umanità Unesco

Il Tevere si candida a Patrimonio dell’Umanità: il 4 ottobre torna la giornata dedicata al fiume tra escursioni, mostre ed eventi sportivi

Il Salone Mondiale Città e Siti UNESCO, World Tourism Event, si è aperto oggi a Roma, nella cornice dello spazio WEGIL, all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione di tutti i più importanti operatori del Turismo. Si tratta del primo grande appuntamento in presenza dedicato al turismo, che si svolge nel periodo emergenziale.

Nella sua giornata inaugurale si è svolta la conferenza stampa per lanciare la nuova edizione del Tevere Day, ed una candidatura straordinaria, quella del tratto laziale del fiume più importante del mondo: il Tevere, il fiume di Roma come patrimonio dell’umanità.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, il delegato della Sindaca per la riqualificazione del Tevere, Silvano Simoni, e il Presidente del Tevere Day, Alberto Acciari. Il Tevere è il nostro più antico monumento, è la culla della civiltà occidentale e per questo scorre nelle vene di tutti, attraversando millenni di storia e cultura, risultando essere il fiume più importante al mondo.

L’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio Patrimonio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, di cui era prevista la partecipazione, per sopraggiunti impegni istituzionali ha inviato un messaggio alla conferenza stampa..

Negli ultimi anni si è finalmente riaccesa l’attenzione dei cittadini e delle Istituzioni sul fiume Tevere, inteso come risorsa naturalistica, ambientale, paesaggistica, culturale, turistica, sportiva e ricreativa. L’annuncio della candidatura, fatta dall’Associazione Tevere Day e condivisa nelle finalità dalla Regione Lazio, tesaurizza e amplifica l’impegno di tantissime Associazioni di cittadini ed Enti che da anni svolgono un lavoro esemplare sul Tevere, tra cui Agenda Tevere, la Discesa Internazionale del Tevere (DIT), Tevereterno, l’Autorità Distrettuale per il Bacino Centrale, l’Associazione Isola Tiberina, i Circoli remieri storici.

Con l’obiettivo di unire ancora di più tutte queste voci ed energie che l’Associazione Tevere Day, ha ideato e organizzato lo scorso 27 ottobre 2019, il primo TEVERE DAY, evento interamente dedicato al fiume di Roma: 75 appuntamenti, organizzati da 62 Enti ed Associazioni, che hanno animato le sponde del fiume, coinvolgendo oltre 30mila cittadini e turisti con un successo oltre le aspettative.

Il 4 ottobre p.v. si svolgerà la seconda edizione del TEVERE DAY. Un evento previsto interamente all’aperto, nel massimo rispetto delle leggi in vigore sulle distanze di sicurezza. Per oltre 8km, le sponde del Tevere diventeranno il teatro a cielo aperto dell’amore dei cittadini per il loro fiume, della loro operosità sociale, della voglia di ripartire, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità sull’esigenza di tutelare un patrimonio immenso quale quello del Tevere. Una giornata di impegno, e di festa, a cui hanno aderito quest’anno, nonostante il freno del Covid, 67 fra associazioni, enti, federazioni, per mettere in risalto i tanti luoghi della cultura, i tanti siti che si snodano lungo il corso del fiume.

Scorrendo il programma del Tevere Day 2020 troviamo esempi di attività:

ambientale , da quella di Marevivo a quella della Regione coi suoi Parchi Regionali che dedicano la giornata al fiume, dall’Orto Botanico, all’iniziativa Clean Up di pulizia delle acque e delle sponde in accordo con AMA;

archeologica , dall’apertura dei meravigliosi scavi di Emporium a Testaccio condotti dalla Sovrintendenza nazionale, alle Cripte sotto l’Ospedale Fatebenefratelli curate dalla Confraternita Sacconi Rossi, ai locali del vecchio Ospedale Israelita e della vecchia Sinagoga;

artistica , dalla Mostra fotografica “Oltre il Fiume” realizzata da Photo Tales, alla presentazione del bellissimo libro “Tevere Nostrum” di Erasmo d’Angelis, alle passeggiate cine- letterarie di Roma Slow Tour per mettere in mostra come il Tevere sia stato immortalato dal cinema e dalla letteratura, ai concerti delle bande popolari, alla performance letteraria delle “Donne di carta”;

storica , dalle passeggiate del Touring Club per illustrarla, al racconto di Stefano Caviglia su storie e leggende del Tevere, all’attività dei Circoli storici (Aniene, Roma, Tevere Remo, Tirrenia Todaro, Lazio);

economica , con i barconi che accompagnano famiglie e turisti alla scoperta della storia lungo le sponde e la riproposizione delle vecchie usanze alimentari romane da trovare nelle apette “street food”;

sportiva , dalle esibizioni dei campioni di skate e pattini a rotelle ai corsi di calcio, canottaggio, paddle e minitennis, al tiro alla fune, allo yoga, pilates, fitness, alle discese in canoa, rafting, canottaggio, bici e bocce.

Il Tevere merita di essere vissuto così come lo sono i fiumi delle grandi capitali europee, dalla Senna al Reno al Danubio, non a caso già riconosciuti come patrimoni Unesco: navigabile nei tratti dove è ancora possibile, fruibile, con acque e sponde pulite, protette, sicure, con un Museo che ne esalti civiltà e storia.

Fb @tevereday ; Instagram @Museodeltevere