FIFA 21: EA Sports svela la lista di squadre e stadi. Grandi assenti AS Roma e Juventus, oltre alla serie B che sarà su PES

Oltre 30 campionati, circa 17.000 giocatori provenienti da più di 700 squadre in campo su 95 stadi. EA Sports ha svelato i numeri delle licenze ufficiali presenti in ‘FIFA 21’.

Il nuovo capitolo del popolare videogioco di simulazione calcistica, in arrivo il 9 ottobre, includerà come sempre la Serie A Tim. Tuttavia, tra le squadre del campionato di punta nostrano mancheranno in via ufficiale Juventus, Roma, Crotone e La Spezia, che compariranno con nomi e loghi differenti, ma giocatori reali.

Grande assente di questa edizione la Serie B, in licenza esclusiva del competitor ‘PES 2021’ di Konami. Per questo motivo Brescia, Chievo Verona, Empoli, Lecce e Spal saranno presenti solo tra le squadre nella sezione ‘Resto del mondo’.

Per quanto riguarda invece gli stadi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tra i 95 presenti in ‘FIFA 21’ l’unico italiano in licenza è San Siro. Disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Pc dal 9 ottobre prossimo, il titolo arriverà successivamente anche sulle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S entro l’anno.