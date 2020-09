Chiara Ingrao in libreria con una “Storia funambola”

Stella non vuole vestirsi di rosa, ama arrampicarsi ovunque e sogna di fare la funambola, proprio come quel tipo matto visto in televisione che camminava in equilibrio su una corda fra due grattacieli. Un giorno crea con i lego una costruzione colorata piena di fili sospesi: una bellissima Terra funambola! Al suo interno vivono i Pac, sette pupazzetti minuscoli e morbidi perfetti per fare capriole e compiere acrobazie. Ma se i Pac cominciassero all’improvviso a parlare e la casa di mattoncini crescesse a dismisura, trasformandosi in un mondo formicolante di segreti?