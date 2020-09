Populous online con il video di “Soy Lo Que Soy”: il secondo singolo estratto da “W” è un altro omaggio alla femminilità al di fuori degli stereotipi

Andrea Mangia è Populous, un producer, deejay, autore di colonne sonore, sound designer per il web, musei e sfilate di moda che da anni porta alta la bandiera della musica elettronica italiana nel mondo. “W” è il suo ultimo album uscito lo scorso maggio per La Tempesta International in Italia e per Wonderwheel Recordings nel resto del mondo. W (che sta per Women) è un omaggio ad un immaginario musicale femminile libero ed eterogeneo, un omaggio alle donne che negli ultimi anni hanno ispirato l’artista.

Da oggi è fuori il video “Soy Lo Que Soy”, brano che vede la collaborazione con il duo Sotomayor e secondo singolo estratto da “W”.