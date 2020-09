Piero Peta riconfermato sindaco di Andali. Festa fino a notte fonda per la vittoria alle elezioni comunali

Si è festeggiata fino a notte fonda la vittoria delle comunali, elezioni appena consumate a Andali che ha visto gareggiare due candidati: Piero Peta e Lino Guzzetti alla carica di sindaco.

Una lista sconosciuta spunta, inoltre, chiamata “l’altra Italia”, quelle definite disturbatrici, che si è inserita, senza colpo ferire ne’una parte neppure dall’altra, ricevendo solo due voti. Ciò non vuol dire che il paesino si divide in destra o sinistra, ma in due parti che in odore di elezioni prendono le distanze da chi non la pensa come loro.

Per qualcuno potrebbe essere il vero contributo di una democrazia partecipata dal pensiero libero. Dove chiunque contribuisce al bene comune, a prescindere.

Non ci sono colorazioni politiche in un paese di settecento anime. Ci sono affetti, stime, apprezzamenti ma anche rancori arrugginiti da lustri lontani che li vede divisi solo durante il periodo elettorale comunale. Un po’ come Guelfi e Ghibellini senza mettere da parte conquista del trono ma senza Signorie. E tante orazioni al vetriolo.

E’ una popolazione di 700 abitanti, 599 i votanti 2 schede bianche, 7 schede nulle. Per la lista “Siamo di Andali” capitanata da Lino Guzzetti, ha ricevuto 207 voti, mentre quella del già sindaco Piero Peta della lista “Andali bene comune” ben 291 preferenze.

Si riconferma per la seconda legislatura Piero Peta.

E’ stato il sindaco più giovane d’Italia, che è riuscito insieme alla sua squadra di persone qualificate a reperire fondi comunitari e realizzare una miriade di opere che hanno reso il piccolo centro, una bomboniera apprezzata. Soprattutto per i primi posti nella classifica del buon governo, dalla differenziata a programmi di riqualificazione dei borghi. Tanti sono i progetti in itinere, anche tra i giovani nuovi insediati che occuperanno gli scranni del consiglio comunale.

Il fermento della squadra di Piero Peta incomincia già il giorno prima delle votazioni, ma la conferma della vittoria arriva durante le votazioni di lunedì mattina 21 settembre. “Gli exit pooll” nostrani portavano la vittoria del sindaco uscente, con una carica di voti notevoli. Il silenzio incombe tra candidati e sostenitori, fino a quando le certezze diventano indiscusse.

E il trionfo arriva nel pomeriggio di martedì, le prime avvisaglie sono i petardi, i bengala e fuochi d’artificio che hanno annunciato una vittoria sperata.

Il cielo sovrastante il piccolo paesino “s’illuminava d’immenso”, soprattutto di speranze tra i giovani. Poi, tutti nell’area del parco giochi di Andali dove ognuno, tra capicolli, soppressate, prosciutto, formaggi e vino tutto casereccio, hanno festeggiato. Inizia un nuovo lustro che Piero Peta saprà amministrare con il contributo della nuova squadra. Per Lino Guzzetti che ha cercato di conquistare per la seconda volta il traguardo di primo cittadino, gli è stato detto che non c’è due senza tre: “ ritenta sarai fortunato”.