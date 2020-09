Xbox Series X e Series S, aperti i preordini in Italia: la console sarà disponibile a partire dal 10 novembre

La battaglia a colpi di tecnologia è iniziata. A distanza di qualche giorno dalla PlayStation 5, sono aperti i pre-ordini per la Xbox Series X e la più economica Xbox Series S. Entrambe le console next gen di Microsoft saranno in vendita a partire dal 10 novembre, ma già da oggi è possibile acquistarle in prevendita sia sul sito ufficiale che dai rivenditori autorizzati, come Amazon e GameStop. Xbox Series X, la console di punta di Microsoft, è in vendita a 499,99 euro. Prezzo ridotto per la più piccola ed economica Xbox Series S, che si potrà avere a 299,99 euro.

Al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non sono previsti bundle, ma dal 10 novembre saranno disponibili nuovi accessori, tra cui i controller Carbon Black, Robot White e Shock Blue, al prezzo di 59,99 euro e l’Xbox Kit Play and Charge, la batteria ricaricabile per alimentare il gamepad anche mentre si sta giocando, al prezzo di 22,99 euro.