Terry Moore arriva in libreria con “Cinque anni”

Tra le icone della rinascita degli autori indipendenti nel mondo del fumetto c’è Terry Moore, l’amatissimo creatore di Strangers in Paradise, SiP Kids, Echo, Rachel Rising e Motor Girl. Il leggendario autore statunitense torna in libreria con Cinque anni, un volume ambizioso edito in Italia da BAO Publishing, che intreccia i cast di tutte le sue opere precedenti.

Il mondo ha cinque anni per impedire lo sviluppo della Bomba Phi, l’ordigno più pericoloso della storia, che potrebbe distruggere l’universo. L’ esperimento va fermato a qualunque costo, per questo nove donne apparentemente distanti tra loro dovranno unire i loro destini, anche se ormai alcune avevano lasciato una vita di intrighi e violenza alle spalle.