La Ciotta in radio con il singolo “Il concetto”

La Ciotta in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Il concetto” prodotto da Luca Rustici e Philippe Leon

In radio e su tutte le piattaforme digitali “IL CONCETTO” (L’n’R productions/Artist First), il nuovo singolo de LA CIOTTA, prodotto da Luca Rustici e Philippe Leon che hanno scritto questo brano con Ania Cecilia.

A proposito del brano, l’artista siciliana commenta: «Ho scelto di interpretare questo brano, perché avevo il bisogno di vomitare tanta negatività che avevo subito e attratto. Sentivo la necessità di far arrivare alla gente “il concetto” che tutti subiamo e attraversiamo momenti difficili e a tratti insuperabili. Ma allo stesso tempo sono dell’idea che non dobbiamo permetterci di avere rimorsi o rimpianti,non possiamo permetterci di far cambiare il nostro vero Io. Il buio esiste è vero, e a volte è quasi tangibile, ma la luce è lì, è proprio lì che aspetta solo noi. Sono una ferma credente dell’Universo, che come ci dà, toglie, ma sempre considerandoci in grado di superare».

BIOGRAFIA

Alessia Ciotta alias La Ciotta nasce ad Agrigento nel 1993. Cresciuta a Porto Empedocle, città di Andrea Camilleri e Luigi Pirandello come per dire l’arte è di casa, la sua passione nasce proprio là. All’età di 6 anni entra nella sua prima sala di danza, studiando con molti maestri e partecipa a tanti concorsi, sognando di diventare una ballerina di danza classica. Sarà il padre chitarrista che la avvicina al mondo della musica, così tanto da farle decidere di trasformare questa sua passione in lavoro.

A 18 anni si trasferisce a Milano per studiare in un’accademia dello spettacolo, danza, canto e recitazione. Inizia questo cammino sognando un qualcosa di tanto, troppo grande. Dieci ore di allenamento ogni giorno, tanto impegno, duro lavoro, famiglia lontana, nessun parente al nord, con la sua tenacia e la voglia di riscattarsi porta a termine questo cammino accademico della durata di tre anni.

Lavora come ballerina per molti eventi nell’ambito milanese, videoclip e spot pubblicitari sulla tv italiana. Dopo qualche anno entra a far parte di un’agenzia di booking di Desenzano del Garda, che la porta su molti palcoscenici sia in Italia che all’estero con degli show in cui questa volta era lei la principale attrazione , gli occhi del pubblico addosso e quella paurosa ma meravigliosa sensazione di gola secca e battito cardiaco a mille le diede la forza per arrivare al suo primo debutto al “Teatro della Luna’’, in un musical inedito “Welcome to burlesque” che la vede come protagonista femminile come cantante, ballerina e attrice.

Nel 2019 incontra Luca Rustici e Philippe Leon con cui inizia una stretta collaborazione dalla quale nasce il progetto discografico e vede la pubblicazione di 2 singoli “Il concetto” e “Confusa di te”. Il futuro non è dato saperlo vive il momento sognando Sanremo 2020 con una canzone scritta da lei insieme a Rustici, Leon con Oliviero Malaspina conosciuto per aver in passato scritto per Fabrizio De Andrè.

