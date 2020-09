KitKat Gold Caramel arriva anche in Italia

Arriva in Italia KitKat Gold ricoperto di Gold Caramel: si tratta della Limited Edition del mitico snack amato in tutto il mondo

Dopo il successo a livello internazionale, arriva in Italia KitKat Gold in Edizione Limitata per trasformare il break in un momento pieno di stile. L’iconico KitKat si impreziosisce così nel gusto e alla vista: un incarto oro riveste il croccante wafer con cioccolato al latte, ora ricoperto di vellutato cioccolato Gold Caramel dalle decise note di caramello. Una deliziosa combinazione che cavalca i trend non solo del food ma anche del lifestyle.

Dalle passerelle al beauty infatti, il luccichio dell’oro non conosce tramonti, ed è così che il KitKat Gold si preannuncia un successo. A darne prova già il lancio di KitKat Gold in Australia dove è diventato così popolare da aggiungersi alla gamma permanente di KitKat. Quest’ultima innovazione fa seguito al successo in Europa del lancio di KitKat Ruby nel 2018 e al KitKat Green Tea Matcha nel 2019.

KitKat dimostra negli anni di mantenersi aggiornato e contemporaneo seguendo stili e tendenze del suo target, conservando intatte quelle peculiarità che lo hanno reso famoso in tutto il mondo: lo spirito sempre giovane, un gusto inconfondibile e l’unico snack emblema del break da sempre come recita il celebre slogan “have a break have a KitKat”.

Bruno Emmenegger, Business Executive Manager della Divisione Dolciari Nestlé Italiana, ha dichiarato: “I giovani sono alla costante ricerca di nuove esperienze di gusto. Novità di prodotto visivamente accattivanti e fuori dall’ordinario da condividere con gli amici e sui propri profili social… e KitKat Gold è il protagonista del #breakinstyle!”

KitKat Gold utilizza fave di cacao certificate UTZ provenienti da Nestlé Cocoa Plan. Non ha coloranti, aromi o conservanti artificiali. Dalle sue origini nel Regno Unito nel 1935, KitKat è popolare in tutto il mondo ed oggi presente in più di 80 paesi.

KitKat Gold è in vendita al prezzo consigliato di € 1,50