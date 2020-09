Cinque cose a cui prestare attenzione quando si fa trading di Bitcoin

Investimenti: ecco conque cose a cui prestare attenzione quando si fa trading di Bitcoin sulle piattaforme disponibili online

Prima di lanciarsi in una nuova avventura, piuttosto impegnativa, come quella legata alla scelta di nuovi investimenti, è fondamentale preoccuparsi dello scenario che ci si potrebbe trovare di fronte. Informarsi e aumentare il proprio bagaglio di conoscenza è qualcosa di fondamentale, soprattutto quando si ha intenzione di provare a investire nel mercato delle criptovalute.

Ci sono tante piattaforme online che permettono di fare trade bitcoin, ma proprio per questo motivo è fondamentale scegliere quella non solo più adatta alle proprie esigenze e preferenze, ma anche in grado di assicurare il maggior livello di affidabilità e sicurezza.

Fare le ricerche giuste

Quali valute digitali scegliere? È un dibattito sempre aperto, ma tale decisione potrà fare la differenza. Quindi, spendete un po’ di tempo per informarvi, fate le vostre ricerche e non date mai nulla per scontato.

Come investire in maniera razionale

Si tratta di un aspetto veramente importante, da non sottovalutare, anche perché un approccio più o meno efficace può fare senz’altro la differenza. Avere le idee ben chiare sul budget che si vuole creare da dedicare a questi investimenti è di vitale importanza. È fondamentale capire, quindi, che non bisogna mai investire più denaro di quanto si è disposti a perderne.

Non c’entra nulla la matematica: è semplice buon senso. Non credete? Se dovete fare prestiti, indebitarvi e rendere la vostra vita un incubo semplicemente perché avete investito molto di più rispetto a quello che potevate, ecco che anche il trading perde inevitabilmente di senso. Dovete anche essere nelle condizioni psicologiche ideali per fare trading. In queste operazioni si nasconde inevitabilmente sempre un bel rischio: poco importa come sono state fatte le ricerche, ma bisogna essere sempre consci che dietro l’angolo ci potrebbero essere sempre delle brutte sorprese ad aspettarvi.

Fare hodling al momento giusto

Si parla di Hold per indicare un termine che, nel mondo delle criptovalute, significa semplicemente che un utente preferisce tenersi la moneta digitale piuttosto che venderla. Ebbene, in questi casi, tali persone vengono chiamate Hodler.

Conoscere i momenti migliori per tenere le monete e non venderle e incassare, anche nel caso in cui il mercato dovesse calare. Insomma, gli HODler, di solito, riescono a ottenere risultati particolarmente positivi sul lungo termine. Volete un esempio? Provate a pensare a tutti quegli utenti che hanno venduto i loro Bitcoin poco prima che il prezzo toccasse i picchi a dicembre 2017…

L’importanza di diversificare il portafoglio

C’è un detto che spiega alla perfezione l’attenzione che bisogna porre nel momento in cui si scelgono i vari investimenti. Ovvero, molto meglio evitare di porre “tutte le uova nel medesimo paniere”. Ecco, anche nel trading si tratta di parole che hanno un senso da non sottovalutare.

Nel momento in cui si cominciare a fare trading per la prima volta, è fondamentale individuare e fare ricerche su più di una moneta digitale con cui si può iniziare a operare e a scambiare. Meglio evitare di esagerare, ma in fin dei conti ci sono probabilità decisamente maggiori di raggiungere il successo facendo trading con più di due monete digitali che piuttosto puntando su una sola criptovaluta. È chiaro che le scelte principali sono rappresentate da Ethereum, Bitcoin e Ripple, ma il consiglio migliore da seguire è quello di darsi fare e svolgere anche delle ricerche per andare alla scoperta di altre valute digitali che potrebbero fare al caso proprio.

Come superare il FUD

Quando si parla di FUD, si fa riferimento ad un acronimo che sta per Fear, Uncertainty and Doubt. In poche parole, bisogna essere in grado di superare paura, ma anche incertezza e dubbio. È questo il percorso da fare e sono questi gli ostacoli principali da affrontare per chi comincia a fare trading online. Servono conoscenza, ma anche capacità di seguire quando conta il proprio istinto, evitando di abbandonarsi alla paura e svolgere sempre adeguate ricerche prima di investire.