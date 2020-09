Cerba HealthCare Italia si amplia a Rozzano

Diagnostica ambulatoriale: Cerba HealthCare Italia si amplia e apre a Rozzano un nuovo reparto di radiologia con risonanza ad alto campo

Cerba HealthCare Italia, azienda del gruppo internazionale Cerba Healthcare, continua ad arricchire la propria offerta di prestazioni di eccellenza nella diagnostica ambulatoriale e nelle analisi di laboratorio con l’apertura, nel Centro Delta Medica di Rozzano (MI), del nuovo servizio di radiologia, dotato di macchinari di ultima generazione e di una risonanza magnetica aperta ad alto campo. Il nuovo reparto sarà operativo dal 21 settembre, ed è il secondo di questo tipo condotto da Cerba HealthCare Italia dopo quello di Cologno Monzese (attivo al Centro Curie) che già registra circa 200.000 accessi ogni anno.

«Questo importante investimento – dichiara il CEO di Cerba HealthCare Italia Stefano Massaro – ci permette di offrire un servizio completo che include in un’unica struttura i servizi di analisi di laboratorio, di medicina dello sport, di riabilitazione funzionale, di diagnostica specialistica ambulatoriale e oggi di diagnostica per immagini di alto livello. Sono molti i piccoli centri che offrono risonanze magnetiche, ma le macchine per effettuare questo fondamentale esame di diagnostica per immagini non sono tutte uguali, e spesso i pazienti non ne sono consapevoli. Noi siamo in grado di eseguire risonanze magnetiche ad alto campo, tecnologia di ultima generazione in grado di restituire risultati precisi e affidabili, oltre che maggiore comfort per il paziente».

Negli ultimi anni Cerba HealthCare Italia ha portato avanti un piano di crescita, con acquisizioni e nuove aperture, che oggi consente all’azienda di servire 960.000 pazienti con 166 dipendenti e 30 centri medici, una piattaforma di laboratorio HUB e 24 centri di prelievo.

Il suo obiettivo, da sempre, è offrire prestazioni di eccellenza con tariffe competitive, seguendo il paziente in modo personalizzato e in tutte le fasi della sua vita, con un accento particolare sulla prevenzione. Cerba HealthCare infatti è conosciuta per i suoi servizi innovativi: dal Medical Life Coaching, con cui viene individuato il corretto stile di vita sulla base delle caratteristiche di ciascuno, al Digital Life Coaching, volto a gestire gli effetti che la tecnologia ha sul benessere psico-fisico, fino ai test genetici di ultima generazione proposti nell’ambito della medicina sportiva.

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 16 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta 166 dipendenti, 30 centri medici e una piattaforma di laboratorio HUB. www.cerbahealthcare.it