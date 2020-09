Al passo con i Kardashian chiuderà nel 2021

Al passo con i Kardashian chiude i battenti. Nel 2021 l’ultima stagione del reality verità: “È con la morte nel cuore che diciamo addio”

Dopo quasi 20 stagioni, mille peripezie, litigi, matrimoni e break up arriva alla fine l’avventura di Al passo con i Kardashian, il reality verità che per 14 anni ci ha fatto addentrare nelle dinamiche di una delle famiglie più celebri al mondo. A dare la notizia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono le stesse protagoniste sui social.

“È con la morte nel cuore che diciamo addio a Keeping Up with the Kardashians. Dopo quelli che saranno 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e parecchi spin-off abbiamo deciso come famiglia di mettere fine a questo speciale percorso. Siamo grati a tutti voi che lo avete guardato con noi in questi anni: nei periodi buoni, in quelli cattivi, nella felicità e nelle lacrime, attraverso le tante relazioni e i bambini. Terremo cari per sempre i meravigliosi ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato lungo la strada”.

KUWK ha esordito su E!News il 14 ottobre 2007. Oggi gli episodi sottotitolati in italiano sono disponibili su Netflix e Amazon Prime Video.

Nel 2021 andrà in onda l’ultima stagione della serie, che ha cambiato le vite della famiglia Kardashian – Jenner, come sottolinea Kim su Instagram.

“Senza Keeping Up with The Kardashians, non sarei dove sono oggi. Sono incredibilmente grata a tutti per aver guardato e supportato me e la mia famiglia in questi 14 anni. Lo show ci ha rese quello che siamo e saremo per sempre in debito con tutti quelli che hanno avuto un ruolo nel formare alle nostre carriere e cambiare le nostre vite per sempre”.