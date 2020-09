Torna Gossip Girl: fissato l’inizio delle riprese

Torna la serie Gossip Girl: la produzione del reboot pronta a partire a New York, l’inizio delle riprese è già fissato

“Buongiorno Upper East Side”, buone notizie per i fan di Gossip Girl. Il reboot del telefilm cult si fa sempre più vicino. La produzione dei 10 episodi che racconteranno la vita dei protagonisti otto anni dopo la fine della serie originale è fissata per ottobre. È ufficiale, le riprese inizieranno, quindi, a brevissimo tra New York, Vancouver e Los Angeles.

La serie andrà in onda su HBO Max e vedrà il debutto di un cast di giovanissimi: Emily Alyn Lind, nel ruolo di Audrey, poi Whitney Peak, Johnathan Fernandez, Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Zión Moreno, Tavi Gevinson, Adam Chanler-Berat e Jason Gotay.

Nel ruolo della narratrice, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), torna la voce di Kristen Bell, diventata iconica nel corso delle sei stagioni originali. Tutto tace, invece, sul fronte ritorni. Regna ancora il mistero sulla possibilità di rivedere gli attori del cast che hanno reso celebre Gossip Girl. Non resta che attendere l’inizio delle riprese per vedere se qualche volto noto si presenterà sul set!