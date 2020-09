Radice e Turconi in libreria con “La terra, il cielo, i corvi”

Tra i nomi più amati del mondo del fumetto c’è sicuramente la coppiaNascono entrambi nella Grande Pianura, a metà degli anni ’70… ma s’incontrano solo nel 2004, grazie a un topo dalle orecchie a padella e a una pistola spara-ventose. Lei, per vivere, scrive storie; lui le disegna. Si piacciono subito, si sposano l’anno seguente. Scoprendosi a vicenda viaggiatori curiosi, lettori onnivori e sognatori indomabili, partono alla scoperta di un bel po’ di mondo, zaino e scarponi.Dal camminare insieme al raccontare insieme il passo è breve. Per BAO Publishing, che oggi annuncia l’uscita del loro nuovo e atteso graphic novel, hanno già pubblicato Il Porto Proibito, pubblicato nel 2015 e Non stancarti di andare (2017) compresa una nuova edizione per il 2020 di Viola Giramondo (già Tipitondi Tunué 2013).