Piccola ed economica, Microsoft annuncia la nuova Xbox Series S: la console sarà prossimamente in vendita a 299 euro

Prestazioni all’avanguardia nella più piccola Xbox di sempre. Con un tweet dal suo profilo ufficiale, Microsoft ha annunciato l’arrivo della nuova Xbox Series S, una console ‘ridotta’ con la potenza di una next gen. Piccola nelle dimensioni e nel prezzo: il dispositivo, infatti, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarà in vendita prossimamente a ‘soli’ 299 euro. Xbox Series S sarà così una interessante alternativa per il videogiocatore medio, che potrà portarsi a casa una console economica con prestazioni ottimali.