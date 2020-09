iOS 14 introduce il puntino arancione e verde per la privacy: indica se le app installate stanno utilizzando microfono o fotocamera in backgroud

Con il nuovo aggiornamento iOS 14, Apple consolida le startegie per il rispetto della privacy degli utenti. Nell’ultimo upgrade, infatti, è stato introdotto un led luminoso sulla parte frontale dello schermo per indicare se le app installate nel dispositivo stanno utilizzando microfono o fotocamera in backgroud. Nel primo caso, sarà presente un puntino arancione in alto alla destra del display. Nell’altro, invece, l’indicatore sarà di colore verde.

In sostanza, dunque, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) l’introduzione del led consente agli utenti di sapere in ogni momento quando e come parti terze stanno utilizzando microfono e fotocamera del device. Un modo per arginare la sempre più dilagante piaga delle app malevole che, una volta installate, prendono il controllo all’insaputa dell’utente del dispositivo.