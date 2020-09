Green Carpet Fashion Awards: a ottobre edizione straordinaria

Green Carpet Fashion Awards: in arrivo il 10 ottobre un’edizione straordinaria. L’evento, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in onda su Sky

Sarà un’edizione straordinaria e innovativa quella dei Green Carpet Fashion Awards 2020. Rinascita e solidarietà necessari alla nostra società per un futuro all’insegna della giustizia ambientale e sociale, partendo dall’Italia, sono i temi dell’evento, nato per premiare l’ecosostenibilità nel mondo della moda.

Un appuntamento voluto e organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Eco-Age e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia.

Lo show, previsto il 10 ottobre, andrà in onda in tutti i territori europei in cui Sky è disponibile così come negli Stati Uniti e in Asia, inclusa l’anteprima mondiale su YouTube. Diretti dal candidato agli Emmy Giorgio Testi e prodotti dalla Pulse Film, vincitrice di un Emmy Award, con la produzione esecutiva a cura di Tendercapital Productions, i rivoluzionari Green Carpet Fashion Awards utilizzeranno effetti speciali e realtà aumentata grazie a Northhouse Studio, con le grandi celebrities e gli opinion leader internazionali che appariranno attraverso la telepresenza olografica, per gentile concessione di ARHT Media.

Il red carpet è stato completamente reinventato per l’occasione con il lancio del primo green carpet digitale al mondo.

Due settimane prima dell’evento, il lavoro fatto dagli stilisti, dagli artigiani e dai singoli individui per creare e promuovere la sostenibilità nella moda, sarà visibile sul web. Le celebrities che parteciperanno al green carpet digitale condivideranno il loro guardaroba mettendo in mostra capi e look preziosi ed esclusivi, con un appello all’azione che incentivi tutti ad assumere un ruolo attivo nella moda sostenibile.

Quest’anno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i Premi saranno cinque: l’iconica statuetta Chopard, prodotta in oro etico, sarà consegnata a cinque destinatari segnando l’inizio di una nuova era.

«Negli ultimi tre anni i Green Carpet Fashion Awards hanno sottolineato l’importanza della filiera italiana nella nostra Industria – partendo dai grandi brand alle start up, dalle sarte ai calzolai, ai produttori di materie prime, che tutti insieme raccontano l’unicità della moda italiana. Quella moda che nell’anno del Covid, sta dimostrando, nonostante le mille difficoltà, molto cuore, grande forza ed unità. Insieme dobbiamo approfittare di questo momento per scrivere un futuro per il nostro settore che metta al centro il pianeta e le persone. Abbiamo deciso di realizzare un evento digitale perché vogliamo esserci, anche in questo momento, con un tono di voce appropriato ma che contenga un messaggio di vicinanza e di speranza – ha commentato il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa –. Oggi, nel momento di maggiore vulnerabilità dobbiamo ritrovare quello spirito capace di risposte concrete e sogni incredibili, quello spirito tutto italiano che ha le sue radici nell’Umanesimo».