Exit poll elezioni regionali: testa a testa in Toscana e Puglia

Primi exit poll per le elezioni regionali: partita aperta in Toscana tra Giani e Ceccardi e in Puglia tra Emiliano e Fitto. Marche verso il centrodestra, stravince Zaia

Secondo gli exit poll Qorum/Youtrend per SkyTg24 sulle elezioni regionali, è battaglia aperta in Puglia, dove il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è testa a testa con il presidente uscente di centrosinistra Michele Emiliano. Verso la riconferma Luca Zaia in Veneto, Giovanni Toti in Liguria e Vincenzo De Luca in Campania come spiega la Dire (www.dire.it). Le Marche passerebbero al centrodestra mentre in Toscana lieve vantaggio per il centrosinistra con Eugenio Giani.

Discorso ampiamente chiuso invece sul referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari (in questo articolo i dati). Il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai al referendum Costituzionale, con una copertura del campione dell’80%, vede il Sì tra il 60% e il 64%.