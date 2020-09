Artrite reumatoide: IL-6 predice risposta a sarilumab

Artrite reumatoide: livelli sierici IL-6 predicono risposta a sarilumab secondo uno studio pubblicato su Arthritis & Rheumatology

In uno studio pubblicato su Arthritis & Rheumatology, IL-6 sembra essere non solo un marker prognostico di progressione e severità di artrite reumatoide, ma potrebbe fungere anche da possibile predittore di una migliore risposta a sarilumab rispetto ad un farmaco anti-TNF di confronto in pazienti intolleranti o con risposta non soddisfacente a MTX.

Per arrivare a questi risultati, i ricercatori hanno condotto un’analisi post-hoc di due trial registrativi di fase 3 relativi all’impiego di sarilumab nell’AR (MONARCH e MOBILITY).

Nello specifico, sono stati presi in considerazione per l’analisi i dati relativi ai livelli sierici di IL-6 di 1.193 pazienti su 1.197 dello studio MOBILITY prima del trattamento con sarilumab o placebo (assegnato dalla randomizzazione) e di 300 pazienti su 369 dello studio MONARCH prima del trattamento con sarilumab o con il farmaco anti-TNF di confronto.

Al basale, l’attività di malattia era moderatamente superiore nei pazienti appartenenti al terzile di concentrazione di IL-6 più elevato, rispetto a quelli appartenenti al terzile più basso.

Inoltre, nei pazienti con livelli sierici di IL-6 più elevati al basale, la progressione del danno articolare era più rapida, mentre gli outcome clinici erano peggiori.

Dai risultati è emerso che livelli sierici elevati di IL-6 erano in grado di predire una maggiore risposta a sarilumab rispetto ad adalimumab o alla combinazione placebo+MTX.

Nei pazienti con livelli sierici elevati di IL-6, il trattamento con sarilumab era associato a tassi più elevati di remissione di malattia (documentati da punteggio DAS28-ESR o DAS28-CRP) e di risposte ACR rispetto al farmaco anti-TNF di confronto.

In entrambi gli studi, i livelli basali di IL-6 e CRP erano predittivi di outcome.

Quanto alla safety, non sono state rilevate differenze tra i pazienti afferenti ai diversi terzili di concentrazione di IL-6 in entrambi gli studi. Inoltre, non vi erano differenze relative al tasso di infezione tra sarilumab e adalimumab.

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno ammesso l’esistenza di alcuni limiti metodologici intrinseci del loro lavoro, quali la natura post-hoc della loro analisi e il fatto che i due trial non erano stati disegnati per valutare in maniera prospettica il potenziale dei livelli sierici di IL-6 nell’AR. Altri limiti erano dati dal numero limitato di pazienti per ciascun terzile, e dalla mancata valutazione di altri possibili marker associati con il TNF-alfa.

Nel complesso, “…questi risultati – concludono gli autori dello studio – suggeriscono come il livelli sierici di IL-6 possano rappresentare un marker utile per guidare le scelte di trattamento nei pazienti con AR, se validati prospetticamente in uno studio clinico confermativo indipendente”.

