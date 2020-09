Su Italia 1 torna Friends: in onda il pomeriggio

Televisione: da lunedì 21 settembre Friends torna su Italia 1. La serie tv andrà in onda tutti i giorni nel pomeriggio, alle 17:40

Alla vigilia del suo 26esimo compleanno, torna su Italia 1 “Friends”, serie tv Anni 90 tra le più amate di tutti i tempi. Lo show andrà in onda tutti i giorni alle 17.40 a partire da lunedì 21 settembre.

Trasmessa negli Usa dal 22 settembre 1994 per 10 stagioni (in Italia la serie approdò su Rai 3 solo 3 anni dopo), la sitcom è ambientata a Manhattan e ruota attorno alle vicende di un gruppo di sei amici: Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) e Phoebe (Lisa Kudrow).

Friends fu un trampolino di lancio per i giovani attori, in particolare è da qui che ha avuto inizio la fortunata carriera di Jennifer Aniston. Tra le guest star apparse negli episodi ricordiamo: Brad Pitt, Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Winona Ryder, George Clooney, Susan Sarandon, Danny DeVito, Ben Stiller e Bruce Willis.

Dopo ben 16 anni di attesa, a inizio 2020 come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono stati gli stessi protagonisti della serie, dopo aver seminato vari indizi sui propri social personali, a dare ufficialità di una reunion con tutto il cast originale per un episodio speciale della sitcom, la cui messa in onda è però purtroppo slittata a data da destinarsi per via dell’emergenza sanitaria attualmente in corso.