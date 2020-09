Non è colpa mia: frase misteriosa in strada a Roma e Milano

Non è colpa mia: frase misteriosa invade le strade di Milano e Roma. Continuano ad apparire cartelloni e proiezioni ad opera di autori anonimi

“Non è colpa mia”. È mistero a Milano e Roma per una frase misteriosa, che, in questi giorni, continua ad apparire su cartelloni pubblicitari, muri ed edifici della città. Una vera e propria invasione, una guerriglia urbana scatenata da un autore (o più di uno) che, al momento, resta anonimo.

È così che, da giovedì scorso, Milano si è vista “tappezzare”, come si può vedere in queste immagini scattate in via Bellagio e in via Pirelli. Nessun quartiere escluso, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

A Roma, nella serata di sabato, invece, gli abitanti si sono imbattuti nella frase in varie zone centrali, da piazza Trilussa a Campo dei Fiori.

Scherzo, rivendicazione o ammissione di innocenza. Non è dato sapere nessun dettaglio sull’origine di quel “Non è colpa mia” che sta attirando l’attenzione e la curiosità dei passanti delle due città.