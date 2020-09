Jamila online con il videoclip del brano d’esordio

Jamila pubblica il videoclip ufficiale de “La dottrina delle piccole cose”, il singolo d’esordio uscito a giugno per Ferramenta Dischi

Online su Billboard Italia il video ufficiale de “La dottrina delle piccole cose”, il debut single di Jamila uscito il 12 giugno per Ferramenta Dischi.

Il video, interamente girato da Red Leaf Squad (regia: Pierfrancesco Bigazzi e Giulio Dell’Aquila; assistente di regia: Mattia Calosci) tra la periferia fiorentina e Incisa Valdarno, vede come protagoniste due ragazze, le ballerine Giulia Meoni e Katell Boudrandi-Saj, che con piccoli gesti e movenze riescono a liberarsi da una quotidianità spenta che acquista progressivamente colore e forza in una danza spassionata fino a culminare con il momento del loro incontro. Quei semplici gesti che delineano la loro vita quotidiana sono gli stessi che permettono loro di riconoscersi le di riuscire a ballare sulle stesse note.

Il brano, scritto da Jamila e prodotto e mixato da Zibba, affonda le sue radici nel diretto vissuto della giovane cantautrice e racconta “un amore sbocciato dalla condivisione di piccole cose, dagli sguardi, ai sorrisi, alle carezze, ma dentro queste piccole cose ci sono anche le lacrime, i brividi e le paure“.

Jamila ha inoltre da poco concluso il suo “Tour delle piccole date” che l’ha vista impegnata a Monte Panorno a Ottati (SA) in occasione del MaCo Festival come opening act di Brunori Sas, al Dum Dum Republic a Paestum (SA) e a Santa Margherita Ligure (GE) dove ha aperto il concerto di Dente per la serata dedicata al Premio Bindi.