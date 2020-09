Fadi Nasr online con il videoclip di “Shampoo”: il nuovo brano brano del cantautore italo-libanese è caratterizzato da uno stile dance-pop

È online il videoclip di “Shampoo”, brano del cantautore italo-libanese Fadi Nasr: open.spotify.com/album/0RumDAyiwfp06zyH9nRMH4?si=HJ0sHENpTum483plvWRUOA. Il video è visibile su: www.youtube.com/watch?v=LUdgxuXVGlk

Il brano dallo stile dance-pop è, come lo definisce lo stesso Nasr, «un inno anti solitudine» che nasce da una riflessione su come «sia possibile trovare modi semplici di stare bene ed abbattere le distanze attraverso il pensiero positivo e la musica».

«Shampoo è nata infatti nel periodo in cui il mondo era bloccato dalla prima ondata di Covid-19» – dichiara Nasr – «un momento in cui ognuno ha cercato un modo per reagire o convivere con le proprie paure. Io non ho voluto abbracciare questa realtà come una cosa completamente negativa. Mi sono chiesto come attrezzarmi. La mia isola di felicità è stata fare piani per il futuro e godere dei piccoli piaceri domestici, come, appunto, una doccia con cui sciacquare via pensieri e inquietudini».

Il testo di SHAMPOO è scritto in inglese e in francese, ma le influenze della cultura araba e libanese restano percepibili nel pezzo, e creano un mix morbido di suggestioni che raccontano il background nomade e multiculturale dell’artista. Le parti di raccordo all’inizio e alla fine del brano, ad esempio, spezzano la melodia della canzone, dando vita ad una parte più “parlata”, vagamente nostalgica, ispirata alle ritmiche della poesia araba.

Anche la scelta di utilizzare l’oud, strumento a corde della tradizione araba, arricchisce il beat di un tocco mediorientale.

Questo singolo è il manifesto di come Nasr concepisca la musica «qualcosa capace di farci vibrare dentro. Che dà libertà, ci fa stare bene. La musica buona è come l’amore, resta con noi per sempre. Una melodia proporzionata ci leva di torno la negatività, accende gli stimoli, ci segue nei viaggi donandoci energia». Anche la voce, accompagnata da chitarra e pianoforte è, nell’intenzione dell’artista «uno strumento, da toccare, pizzicare, percuotere e imbracciare» per dare corpo alle emozioni, e fondere assieme parola e suono.

Il video della canzone è realizzato sotto la completa direzione tecnica e artistica di Nasr.

Fadi Nasr nasce a Sidone, in Libano, nel 1980. Si è formato alla scuola americana, dove ha studiato canto, esibendosi come solista. Dopo aver frequentato l’Accademia aeronautica del Libano si trasferisce in Italia nel 1999 per seguire la sua passione per la cultura italiana, la tecnologia ed il design. Studia alla Domus Accademy ed all’istituto Marangoni. Scrive e compone. Autore di raccolte poetiche ha ricevuto numerosi riconoscimenti in prima classifica tra cui tre menzioni d’onore | Il Fiorino d’Argento al prestigioso Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive.

https://www.wikipoesia.it/wiki/Fadi_Nasr

www.instagram.com/iofadinasr/?hl=it