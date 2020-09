Arte contemporanea: parte il progetto Cantica21

Al via “Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere” per sostenere gli artisti italiani: domande di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 16 ottobre

Al via “Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere”, un progetto di committenza pubblica per sostenere la produzione di opere d’arte contemporanea di artisti italiani, con una sezione speciale dedicata a Dante Alighieri.

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) – Direzione Generale Creatività Contemporanea, in linea con il piano di promozione integrata “Vivere ALL’italiana”.

Cantica21 mira a promuovere la ricerca e la pratica sulle arti visive contemporanee, sostenendo l’ideazione di progetti e la realizzazione degli stessi, con l’obiettivo prioritario di valorizzare le capacità ideative e il lavoro degli artisti italiani, favorendone in particolare il rilancio sui mercati internazionali attraverso gli Istituti Italiani di Cultura e la rete diplomatico-consolare.

Con Cantica21 le istituzioni e gli artisti divengono parte di una stessa comunità che crede nell’arte e la considera uno strumento fondamentale per interpretare la contemporaneità, e offrire uno sguardo inedito sull’Italia di oggi . L’obiettivo del progetto è veicolare un’immagine autentica del Paese, costruendo una nuova e più forte narrazione dell’Italia all’estero, attraverso tematiche e valori legati al contemporaneo. Tale iniziativa si pone, inoltre, all’indomani dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19, quale misura di sostegno agli artisti visivi.

L’Avviso Cantica21 si rivolge ad artisti che divengono ambasciatori dello stato dell’arte visiva italiana, dimostrandone il fermento e la vitalità. Le loro opere inedite saranno esposte in una grande mostra d’arte diffusa che avrà luogo negli Istituti Italiani di Cultura, nelle Ambasciate e nei Consolati italiani nel mondo. Una sezione speciale dell’Avviso sarà dedicata – in occasione delle celebrazioni per il settimo centenario dalla morte – alla figura di Dante Alighieri, poeta visionario che ha saputo rivoluzionare l’arte e la lingua del suo tempo e che, ancora oggi , è capace di influenzare il nostro modo di pensare e fare arte.

Ed è proprio al Poeta che si lega l’identità visiva di Cantica21, a cura dello studio creativo milanese Leftloft. Il nome del progetto si rifà alla Commedia e a un movimento corale che dall’Italia si propaga nel mondo; tale andamento viene reso contemporaneo dall’alternarsi ipnotico di un cerchio verde e rosso che si espande.

La partecipazione all’Avviso è rivolta ad artisti o collettivi italiani e/o residenti in Italia per l’ideazione e la produzione di opere di arte contemporanea inedite. L’Avviso si articola in tre distinte sezioni. La prima è riservata ad artisti o collettivi fino ai 35 anni di età (anche emergenti); la seconda ad artisti o collettivi di età superiore ai 35 anni; la terza invece selezionerà opere (senza restrizioni riguardo alla tecnica) dedicate alla figura di Dante Alighieri. Occorre presentare la propria candidatura come descritto all’interno dell’Avviso scaricabile dal sito http://www.cantica21.it, inviando la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 16 ottobre 2020.

La commissione comunicherà i nomi degli artisti selezionati nel mese di novembre.