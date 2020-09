Serie Tv: Grey’s Anatomy torna dal 12 novembre

Grey’s Anatomy, c’è la data per il ritorno post Covid della serie Tv: andrà in onda dal 12 novembre sulla rete ABC

C’è la data per il ritorno post Covid di Grey’s Anatomy. I nuovi episodi del tv drama più amato degli ultimi anni andranno in onda sulla Abc a partire dal 12 novembre. Il cast è tornato sul set all’inizio di questo mese per ripartire dopo l’emergenza sanitaria.

È ufficiale, tra l’altro, il tema dei nuovi episodi: il Coronavirus avrà un ruolo determinante nelle storie raccontate. D’altronde, come ha spiegato la dottoressa Grey, “è la più grande crisi medica che il mondo abbia mai affrontato”. Impossibile non parlarne.

Resta da capire, afferma la Dire Giovani (www.diregiovani.it), come si svilupperà la trama, cambiata in alcuni dettagli sul finire di stagione. Alcune scene tagliate dal finale sono state messe da parte e sicuramente confluiranno nella prossima premiere.

Che ne sarà dei risvolti tragici che erano, invece, inizialmente previsti per la fine della 16esima stagione? Questo non è dato ancora saperlo. Resta tutto nel mistero ma intanto ci si gode la notizia: Grey’s Anatomy sta per tornare!