Selena Gomez lancia linea di make up Rare Beauty

Rare Beauty è la nuova linea di make up lanciata da Selena Gomez: al momento, la collezione è disponibile solo in America

Dalla tv alla musica, passando per i trucchi. Selena Gomez non si ferma e lancia la sua prima linea di make up, Rare Beauty, dal titolo del suo ultimo album di inediti. La collezione è disponibile, al momento solo in America, con prezzi che non superano i 28 dollari.

Colori pastello e packaging delicato fanno da sfondo a lucidalabbra, rossetti, illuminanti, fondotinta e ancora pennelli, eyeliner e matite per sopracciglia.

Obiettivo comune sottolineare la bellezza di ognuno esaltandone i tratti perché – come dice la Gomez in uno dei primissimi video di presentazione – “Non siamo fatti per assomigliare a tutti gli altri, siamo fatti per assomigliare a noi stessi“.

Le persone normali sono, quindi, al centro della linea e per Selena era uno dei valori fondamentali da integrare nella filosofia del brand. “Le persone della mia generazione – dice – hanno tutta questa pressione per apparire in una certa maniera. Io volevo creare una linea che togliesse un po’ di quella pressione. Uso persone reali nelle compagne”. L’attenzione alle persone, però, non finisce qui come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). L’1% di ogni prodotto andrà in un fondo che sarà devoluto alla cura delle malattie mentali.