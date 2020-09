Matteo Perin veste Stana Katic in “Absentia”

Lo stilista Matteo Perin ha disegnato dei capi indossati da Stana Katic nella terza stagione del thriller-crime “Absentia”

La moda di Matteo Perin conquista anche il mondo delle serie tv. Lo stilista ha infatti disegnato dei capi indossati da Stana Katic nella terza stagione del thriller-crime “Absentia”, da poco arrivata su Amazon Prime Video.

L’attrice, che veste i panni della protagonista ovvero l’ex agente dell’FBI Emily Byrne, nella quinta puntata si trova in missione e indossa per un party un lungo e sensuale abito nero dalla scollatura profonda, arricchito da trasparenze, rouches, pizzi e ricami. Non poteva mancare anche una eco-pelliccia color burro, elegante anche se portata in maniera sbarazzina.

Un outfit prezioso totalmente “Made in Italy” e firmato dal lifestyle designer veronese che da tempo ha conquistato gli Stati Uniti e lo star system.

Ricordiamo infatti che Matteo Perin vanta una lunga collaborazione con John Travolta e che di recente ha iniziato a lavorare anche con Marisol Nichols di “Riverdale”.

“Disegnare degli abiti per una serie tv vista in tutto il mondo è una bella soddisfazione. Stana è un’attrice di talento e molto carismatica, quindi è stata una splendida fonte d’ispirazione” – dice Matteo Perin, che da anni realizza capi di lusso su misura per celebrità, imprenditori e altri personaggi influenti del jetset internazionale.

Sito ufficiale: https://matteoperin.com/