Justin Bieber nel video di Dj Khaled e Drake

Dj Khaled e Drake ne hanno fatta “un’altra”. Il produttore e il rapper hanno rilasciato a luglio “Popstar”, il singolo che li vede collaborare. Da oggi è online il video che – oltre ai due diretti interessati – ospita una guest star d’eccezione. A interpretare la popstar del momento è Justin Bieber.

JB è il sostituto di Drake, impossibilitato a spostarsi dal Canada per l’emergenza Coronavirus. Per non far saltare tutto, il rapper – dopo le mille e insistenti chiamate di Dj Khaled – chiama in soccorso l’amico. Chi meglio di lui può recitare la parte della popstar? L’interprete di “What do you mean?” canta così in playback tutta la canzone (sì anche la parte in cui si nomina Selena Gomez nel testo). In realtà, – SPOILER – tutto si rivela un sogno di Justin, che si risveglia nella normalità della sua casa e del suo matrimonio con Hailey. “Grazie JB, te ne devo una”, ha scritto Drake su Instagram a JB.

Intanto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i fan di Bieber sono già in fibrillazione perché a breve potrebbero arrivare novità che lo riguardano. Il cantante ha cambiato il layout della sua pagina Twitter e il manager, Scooter Braun (che viene nominato nel testo di “Popstar” e appare nel video) ha scritto: “Si comincia”. I fedelissimi di Justin lanciano già il countdown.