Homeless Fest 2020: le iscrizioni sono aperte

Homeless Fest: aperte le iscrizioni all’edizione 2020: l’accesso al contest è riservato a chi presenta brani inediti, come partecipare

Da 14 anni a servizio della musica.

L’Associazione Homeless nasce a novembre 2005 dal volere di alcuni musicisti maceratesi che, trovandosi in prima persona nella condizione di non trovare spazi e modi per potersi esprimere in pubblico, decisero di unire le forze con lo scopo di valorizzare il substrato musicale presente nel territorio.

Fin dalla sua fondazione Homeless si adopera per trovare spazi e modalità per consentire alle band di esibirsi. Ed è così che a luglio 2006 prende il via l’Homeless Rock Fest, che da quest’anno cambia nome in Homeless Fest: rock che rimane come attitudine ma non come limite nei generi trattati dal contest. Come non lo è mai stato, del resto.

Da anni il festival vede la collaborazione di importanti giornalisti del panorama indipendente nazionale (primo fra tutti Gianluca Polverari di Rockerilla e Radio Città Aperta), produttori musicali (Manuele Marani, Giacomo Fiorenza), etichette indipendenti (La Tempesta Dischi, La Famosa Etichetta Trovarobato, 42 Records, Dischi Soviet Studio, Dischi Sotterranei) e alcuni importanti artisti come Fabio Rondanini, Adriano Viterbini, Gionata Mirai, Stefano Pilia, Max Collini, Federico Dragogna, Enrico Molteni.

Dal 2013 l’Homeless Fest, per perseguire al meglio il suo scopo statutario, ha dato vita ad un vero e proprio circuito di locali, festival e radio: l’Homeless Network, con lo scopo di promuovere le eccellenze musicali del territorio e non solo. Infine, a dicembre 2018, l’Associazione Homeless ha dato vita ad una propria etichetta discografica no-profit, la Homeless Records, legata al contest con lo scopo di supportare le migliori realtà emergenti: Little Pieces of Marmelade, Mivergogno, Reesut, Lettera 22, Aspect Ratio, Spirale, solo per citare alcuni degli artisti prodotti dalla label.

Il regolamento di questa 14ma edizione prevede delle novità rispetto agli anni precedenti, anche per tener conto dell’emergenza Covid-19 e delle sue possibili diverse evoluzioni.

L’Homeless Fest è un contest da sempre aperto a tutti i generi musicali. Il contest che si svolge normalmente tra ottobre e novembre vuole essere un punto di riferimento per tutti i musicisti che scrivono musica propria. Per questo motivo, l’accesso al contest è riservato a chi presenta brani inediti.

Tutti i gruppi iscritti hanno la possibilità di esibirsi live nei palchi allestiti dall’Associazione. Il contest si svolge in 2 fasi (selezioni e finali), nei teatri storici della regione Marche. Alle finali è garantita la presenza di una giuria di rilievo nazionale.

Iscrizioni aperte, tutte le info sul sito www.homelessfest.it