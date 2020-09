AbbVie acquistato in Cina l’anticorpo lemzoparlimab

AbbVie ottiene da una biotech cinese i diritti di lemzoparlimab, anticorpo monoclonale in studio per il trattamento di diversi tumori multipli

AbbVie ha accettato di pagare 180 milioni di dollari in anticipo e fino a un massimo di $2 mld in milestone, per metà commerciali e per metà di ricerca e sviluppo, nell’ambito di un accordo con la biotech di Shanghai I-Mab. L’accordo è finalizzato a sviluppare l’anticorpo monoclonale lemzoparlimab diretto contro il CD47, attualmente in studio per il trattamento di diversi tumori multipli.

“L’aggiunta dei nuovi programmi CD47 di I-Mab completa la nostra strategia clinica globale in ematologia e immuno-oncologia”, ha osservato Thomas Hudson, direttore scientifico di AbbVie. L’azienda di Chicago sta anche guardando al farmaco come parte d me una potenziale combinazione con il suo farmaco ematologico venetoclax.

Lemzoparlimab è uno dei principali candidati farmaci tra le pipeline innovativa e proprietaria di I-Mab. È stato progettato per ridurre al minimo il legame intrinseco con i globuli rossi sani, preservando al contempo la sua forte attività antitumorale, un attributo critico nel differenziare potenzialmente questo farmaco da altri anticorpi monoclonali della stessa classe attualmente in fase di sviluppo.

I risultati di una recente sperimentazione clinica di fase 1 confermano la possibile differenziazione del lemzoparlimab nella sicurezza dei farmaci e un profilo farmacocinetico più favorevole nei pazienti affetti da cancro. I risultati hanno dimostrato che lemzoparlimab è ben tollerato come agente singolo ad un range di dosaggio fino a 30 mg/kg senza alcuna dose di priming. In tutti i pazienti valutabili con DLT, non sono state osservate tossicità limitanti la dose o gravi eventi avversi ematologici. I dati completi saranno presentati in una conferenza scientifica appropriata nel corso di quest’anno.

CD47, un target sotto i riflettori

Come target, l’anti-CD47 ha ricevuto molta attenzione quest’anno quando nel mese di marco 2020 Gilead Sciences ha acquistato Forty Seven per $4,9 miliardi, al fine di ottenere i diritti sull’anticorpo anti-CD47 magrolimab, che in fase intermedia ha fornito dati che hanno alla fine dello scorso anno avevano impressionato gli investitori.

Le prove suggeriscono che il farmaco CD47 potrebbe neutralizzare un meccanismo chiave utilizzato dai tumori per evitare di essere attaccati dal sistema immunitario, sbloccando così opportunità di terapie combinate in molteplici indicazioni.

Nel dicembre dello scorso anno, 47 ha fatto un passo avanti verso la convalida di questo approccio, rivelando il 50% o più dei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica e leucemia mieloide acuta che hanno assunto magrolimab e Vidaza di Celgene ha avuto una risposta completa. Ciò ha ottenuto apparentemente Gilead interessato.

AbbVie ora spera di poter replicare gli stessi risultati e ottiene una licenza globale per il farmaco (tranne che nella Cina che rimane a I-Mab).