AB Racing rilancia con tre Porsche a Vallelunga

Carrera Cup Italia: a Vallelunga AB Racing rilancia con tre Porsche nel round di casa. Con Cerqui e Randazzo all’esordio il 22enne rookie Strignano

Riprende l’inseguimento nella classifica assoluta e nella Michelin Cup della Porsche Carrera Cup Italia per il team AB Racing, pronto al quarto round 2020, che sarà la tappa di casa, in programma sul circuito di Vallelunga dal 18 al 20 settembre. E per l’occasione la squadra che fa capo agli Autocentri Baldunina schiera ben tre 911 GT3 Cup “targate” Centri Porsche di Roma. Con la squadra, che in pista è gestita da SVC The Motorsport Group, porterà all’esordio nel prestigioso monomarca tricolore il 22enne rookie Benedetto Strignano, pilota di origini pugliesi proveniente dal mondo dei kart. nella classifica assoluta. Strignano si aggiunge così ai due usuali portacolori AB Racing: il 28enne driver bresciano Alberto Cerqui, che occupa la quinta posizione in classifica e deve riscattare il ritiro di Imola dopo aver iniziato al top la stagione con pole position e vittoria al Mugello, e il gentleman driver napoletano Piero Randazzo, impegnato nella classifica della Michelin Cup, dove occupa il terzo posto e vanta il successo colto al Misano World Circuit.

Raimondo Amadio, a capo di SVC The Motorsport Group: “Per tutta la squadra il weekend casalingo di Vallelunga è fondamentale e ci teniamo particolarmente. Guardando al campionato, siamo alla ricerca della vittoria e dobbiamo recuperare il gap che abbiamo in classifica dopo un paio di ‘zeri’ che ci sono costati molto. E contiamo di far bene anche in Michelin Cup. Per quanto riguarda Benny Strignano, si aggiunge al nostro gruppo per le ultime tre gare del campionato. Vanta una discreta esperienza nel karting e qualche apparizione in gare minori. Approda in Carrera Cup con un’idea di medio-lungo periodo e abbiamo già svolto un test a Vallelunga la settimana scorsa, dove ha migliorato giro dopo giro senza commettere errori. Lo accogliamo con piacere, lavorare con e sui giovani è sempre stimolante. Tra l’altro in squadra troverà Cerqui, che è un ottimo riferimento e sarà un aiuto nell’inserimento”.

Il quarto round della Carrera Cup Italia prevede la partenza di gara 1 sabato alle 16.00 (differita tv alle 17.15 su Sky sport Collection) e quella di gara 2 domenica alle 9.55 (diretta tv su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo, canale 26 del digitale terrestre che subito prima trasmetterà anche la replica di gara 1). Entrambe le gare sono disponibili in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

Calendario Carrera Cup Italia 2020: 17-19 luglio Mugello; 31 luglio-2 agosto Misano; 28-30 agosto Imola; 18-20 settembre Vallelunga; 2-4 ottobre Mugello; 6-8 novembre Monza.