Novartis: Elise Faure nuova responsabile risorse umane

Elise Faure nuova responsabile risorse umane di Novartis Italia: ha assunto il ruolo di Country & Pharma People & Organization Head

Elise Faure è la nuova responsabile delle risorse umane di Novartis in Italia, assumendo il ruolo di Country & Pharma People & Organization Head, e membro del Leadership Team del Gruppo in Italia.

La nuova P&O Head ha maturato importanti competenze nella convergenza tra gestione delle risorse umane e mondo digital: nella sua più recente responsabilità, al vertice delle P&O della funzione globale IT Novartis, ha offerto un importante contribuito allo sviluppo e alla diffusione dello smart working in tutto il Gruppo internazionale, in occasione della crisi pandemica da Covid 19. L’incarico a Elise Faure segna quindi un ulteriore passo in avanti nel processo di rafforzamento della dimensione digitale di Novartis in Italia.

“Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata ed entusiasta dell’opportunità di lavorare per la crescita dell’organizzazione di Novartis in Italia”, dichiara Faure. “Le nuove tecnologie aprono prospettive inedite e certamente positive nel modo di lavorare delle aziende, in termini non solo di efficienza, ma anche di qualità del tempo dedicato, delle relazioni tra le persone e in definitiva della vita professionale e personale. Sono orgogliosa di trovarmi in un’azienda come Novartis che in Italia è in prima linea nello sperimentare questa nuova dimensione, all’interno di un importante processo di trasformazione culturale che vede protagonisti tutti i nostri collaboratori, sempre più orientati a un approccio curious, inspired e unbossed”.

In Novartis nel 2006, Elise Faure ha ricoperto negli anni diverse posizioni in area P&O a livello locale e globale, nell’ambito del Development, del Global Products & Sales e di NBS, la struttura centralizzata dei servizi per il business per l’intero Gruppo.