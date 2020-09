Epilessia: Neuraxpharm compra Buccolam da Takeda

Epilessia: Neuraxpharm acquisisce da Takeda Buccolam, un prodotto leader di mercato per il trattamento dei pazienti in età pediatrica

Il Gruppo Neuraxpharm (Neuraxpharm), azienda farmaceutica leader in Europa, specializzata nel Sistema Nervoso Centrale (SNC), annuncia l’acquisizione del medicinale soggetto a prescrizione Buccolam® (midazolam oromucosale) da Takeda Pharmaceutical Company Limited, azienda biofarmaceutica che ha sede in Giappone, leader a livello globale con solidi valori e orientata alla ricerca e sviluppo. L’accordo tra Neuraxpharm e Takeda include i diritti globali su Buccolam®. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2020, subordinatamente alle condizioni legali e normative di chiusura.

Il marchio leader di mercato Buccolam® è l’unico farmaco per la somministrazione oromucosale a base di midazolam approvato in tutta Europa. Questo prodotto a valore aggiunto è indicato per il trattamento d’emergenza dei bambini epilettici con crisi convulsive acute prolungate (PACS), la più comune emergenza neurologica nei bambini, con un’incidenza di 18-23 casi su 100.000 all’anno. [1] Buccolam® è formulato in siringhe pre-riempite pronte all’uso e non invasive, per una facile somministrazione da parte dei “caregiver.” È prodotto interamente in Europa ed è attualmente commercializzato in 18 Paesi europei e in Israele. Buccolam® è lo standard di cura in diversi Paesi dell’UE ed è prescritto principalmente da neurologi, pediatri, e neuropsichiatri infantili. Recentemente l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha rivisto l’inserimento di Buccolam® all’interno della legge 648. [2]

Neuraxpharm, specializzata in prodotti farmaceutici per il Sistema Nervoso Centrale (SNC), ha un fatturato annuo consolidato di 480 milioni di euro e attualmente è presente direttamente in 12 Paesi europei. Neuraxpharm ha accesso diretto a oltre l’80% del mercato europeo dei farmaci per il SNC con i suoi prodotti farmaceutici, che comprendono più di 130 diversi principi attivi. Il portfolio include prodotti di nicchia più maturi e forme farmaceutiche, molecole e dosaggi differenziati altamente innovativi che offrono benefici tangibili ai pazienti, in molti casi affetti da malattie croniche. Lo sviluppo del portfolio è alimentato da ricerca interna ed esterna e da acquisizioni.

Parallelamente alla significativa espansione in altri mercati chiave in Europa negli ultimi quattro anni, Neuraxpharm ha posto un forte accento sull’integrazione e sul consolidamento delle attività dei singoli Paesi. Sfruttando al meglio la diversità e la potente collaborazione tra funzioni e Paesi, l’azienda ha creato con successo una piattaforma paneuropea per la commercializzazione di prodotti per il SNC, al servizio dei pazienti affetti da patologie neuropsichiatriche, specialmente durante la quarantena dovuta all’attuale pandemia che ha gravato molto sulla salute mentale. La velocità di crescita di Neuraxpharm ha superato quella del mercato nella maggior parte dei Paesi negli ultimi trimestri, a riprova della resilienza e del potenziale dell’azienda.

L’accordo annunciato oggi è una transazione significativa per Neuraxpharm e rappresenta un importante contributo alla piattaforma europea costruita negli ultimi anni. Buccolam® si inserisce perfettamente nel portfolio di Neuraxpharm, rafforzando la sua posizione di specialista europeo del SNC in diversi Paesi europei, e offre all’azienda l’opportunità di espandere la sua presenza sul mercato, ad esempio nei paesi nordici e in Irlanda. Neuraxpharm ha una vasta conoscenza e solide relazioni nel trattamento dell’epilessia.

Il Dott. Jörg-Thomas Dierks, CEO di Neuraxpharm, ha dichiarato: “In qualità di azienda farmaceutica specializzata nel SNC leader in Europa, siamo entusiasti di annunciare l’acquisizione da Takeda dei diritti globali su un trattamento d’emergenza per l’epilessia nei bambini. Buccolam® offre un autentico valore alla comunità affetta da patologie del SNC, è affermato in molti Paesi europei e ha un notevole ulteriore potenziale. Con le nostre comprovate capacità di sfruttare in modo pragmatico le competenze e le sinergie di marketing e di entrare in nuovi mercati e Paesi, ci impegniamo costantemente a identificare e offrire nuove soluzioni per le esigenze non soddisfatte nel campo del SNC, a beneficio sia dei pazienti che dei loro cari.”

Fonti bibliografiche

[1] Chin, R.F., Neville, B.G., Peckham, C., Bedford, H., Wade, A., Scott R.C. Incidence, cause and short-term outcome of convulsive status epilepticus in childhood: Prospective population-based study. Lancet 2006

[2] Per la consultazione si rimanda al link www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/03/219/sg/pdf, Gazzetta Ufficiale Anno 161° – Numero 219.

Neuraxpharm – lo specialista europeo del SNC

Neuraxpharm è un’azienda farmaceutica specializzata leader in Europa nel trattamento delle patologie del sistema nervoso centrale (SNC). È presente in Germania, Spagna, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Svizzera, Slovacchia, Regno Unito, Ungheria e Portogallo. Sostenuta da fondi di Apax Partners, Neuraxpharm ha una profonda conoscenza del mercato del SNC, costruita in oltre 35 anni di esperienza.

Focalizzata sul SNC, Neuraxpharm sviluppa e commercializza medicinali a valore aggiunto, farmaci generici standard e prodotti non soggetti a prescrizione, come probiotici e altri nutraceutici, ed è costantemente impegnata ad offrire in Europa una vasta gamma di opzioni terapeutiche per il SNC che siano efficaci, di alta qualità e convenienti.

Presente con i suoi prodotti in oltre 50 Paesi, Neuraxpharm produce anche farmaci e principi attivi nei propri stabilimenti in Spagna, Lesvi e Inke.

Per ulteriori informazioni su Neuraxpharm, visitare: https://www.neuraxpharm.com.