Covid-19 e assunzione FANS: paracetamolo è sicuro

Secondo gli ultimi studi ad oggi non ci sono evidenze per supportare o scoraggiare l’uso dei FANS in pazienti con Covid-19

Non ci sono prove forti fino ad oggi per supportare o scoraggiare l’uso dei FANS in pazienti con Covid-19. E’ quanto evidenziano dei dati presentati alla PAINWeek.

La confusione sull’uso dei FANS nel COVID-19 è emersa a marzo dopo che un documento pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine ha affermato che alcuni FANS, in particolare l’ibuprofene, potrebbero sovraregolare i recettori ACE2, il punto di ingresso virale per Sars-CoV-2. Alcuni hanno sostenuto che questo potrebbe aumentare il rischio di contrarre e sviluppare Covid-19 grave, ha sottolineato Joseph V. Pergolizzi, cofondatore e direttore operativo di NEMA Research.

Poco dopo la pubblicazione del documento su The Lancet, il ministro della Salute francese ha twittato che i FANS possono peggiorare l’infezione da Sars-Cov-2. Tuttavia, già all’epoca altri esperti hanno affermato che non ci sono prove per confermare questa teoria.

Pergolizzi ha detto che gli effetti antinfiammatori dei FANS sembrerebbero benefici per i pazienti con Covid, una malattia che coinvolge una “cascata infiammatoria”, che può portare a una tempesta di citochine.

Tuttavia, oltre alla potenziale sovraregolazione dei recettori ACE2, questi farmaci sono associati ad altri rischi. Ad esempio, Pergolizzi ha affermato che i FANS possono rallentare l’eliminazione virale, aumentare il rischio di infezione secondaria e mascherare i primi sintomi di infezione.

Pergolizzi e colleghi hanno condotto una revisione della letteratura di nuovi studi di casi, studi clinici e commenti per capire meglio il collegamento.

Sulla base della revisione, Pergolizzi ha affermato che non ci sono prove che l’uso occasionale di FANS orali da banco esacerbi l’infezione nei pazienti con COVID-19 sospetto o lieve. Ha aggiunto che “sembra che il paracetamolo sia sicuro” per questi pazienti. Tuttavia, nessuna società o organizzazione medica ne sostiene l’uso.

I ricercatori hanno sottolineato che non c’è motivo per i pazienti che stanno attualmente assumendo FANS per il dolore cronico di interrompere il trattamento a causa di preoccupazioni legate all’aggravarsi della malattia. Ma come con altri analgesici, i FANS dovrebbero essere assunti “alle dosi efficaci più basse per i periodi di tempo più brevi”, hanno aggiunto.

“Come sempre con gli scienziati e i medici dedicati a questa emergenza, stiamo lavorando duramente per comprendere l’infezione virale, quindi non abbiamo tutte le risposte”, ha detto Pergolizzi. “È importante leggere continuamente la letteratura e cercare studi basati sull’evidenza prima di prendere decisioni avventate quando si tratta dei nostri pazienti”.