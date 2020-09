Arriva la sneaker Adidas ispirata ai LEGO

Lego e Adidas uniscono le forze per creare una sneaker super colorata: un video teaser lascia intravedere la scarpa realizzata dai due brand

Coloratissima e unica nel suo genere. È la sneaker che Adidas si appresta a presentare. Niente di nuovo se non fosse che l’azienda tedesca l’ha creata in collaborazione con Lego. Ad anticipare la notizia un video teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale del brand di mattoncini.

A vedere dalle prime immagini, la scarpa riprenderà le forme e i colori dei Lego. Bianco, giallo, rosso e blu si fondono così per dar vita a un modello che sarà amato soprattutto da chi ama le tinte forti e i contrasti.

Quando sarà disponibile? Questo non è dato saperlo al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Nel video teaser, però, i più attenti potranno scovare un piccolo indizio. Nel codice a barre – in basso a sinistra – nel pacco etichettato come fragile c’è una data: 09-25-2020. Che il 25 settembre sia il giorno da tenere sotto osservazione? Non resta che attendere ulteriori dettagli.

Non è la prima volta che Lego, però, collabora con brand famosi come Adidas. In passato, ha lavorato con Levi’s, Ikea e Nintendo. Lego, invece, fa parte delle nuove partnership di Adidas, che abbiamo visto unire le forze con Juventus FC.