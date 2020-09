L’Università di Oxford si conferma la migliore al mondo

L’Università di Oxford al primo posto nel World University Rankings: sul podio anche la Stanford University e l’Università di Harvard

Il World University Rankings della rivista Times Higher Education incorona l’Università di Oxford come miglior ateneo a livello mondiale. La classifica 2021, che include più di 1500 università distribuite in 93 Paesi, conferma quindi l’università britannica sul podio degli atenei di tutto il mondo (era risultata prima anche nel 2020), seguita dalla Stanford University (Usa) e dall’Università di Harvard (Usa). Quarto posto per il California Institute of Technology, quinto per il Massachusetts Institute of Technology. Al sesto posto l’Università di Cambridge, mentre settima e ottava posizione sono occupate rispettivamente dall’Università della California e dalla Yale University. A chiudere la top ten la Princeton University e l’Università di Chicago.

La classifica, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si basa su 13 indicatori che misurano le prestazioni degli atenei sulla base di quattro aree: insegnamento, ricerca, trasferimento di conoscenze e prospettive internazionali. La classifica di quest’anno ha analizzato più di 80 milioni di citazioni in oltre 13 milioni di pubblicazioni di ricerca, e ha incluso le risposte ai sondaggi di 22 mila studiosi in tutto il mondo.