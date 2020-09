Tommaso Paradiso torna con il singolo “Ricordami”

Tommaso Paradiso l’ha fatto di nuovo. Il cantautore è tornato su tutte le piattaforme con un pezzo dai sapori nostalgici e retrò nell’anima. Si tratta di “Ricordami”, quarto estratto del progetto da solista dell’artista che lo vedrà debuttare senza i Thegiornalisti a inizio 2021.

“Ricordami”, che al momento non sta raccogliendo il favore dei fedelissimi di Tommaso, non fa che sottolineare la passione del 37enne per la musica del passato con un sound che affonda le radici nelle sonorità Anni 70 e 80 e che è enfatizzato da una linea di sax che accompagna la canzone per tutta la sua durata.

A produrre “Ricordami”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è Francesco Catitti, meglio conosciuto come Katoo. Il pezzo, per le sue atmosfere, ambisce a essere colonna sonora perfetta per la fine dell’estate. Una stagione vissuta sicuramente in maniera diversa da quelle passate e con un pizzico di nostalgia.