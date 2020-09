Startup Wise Guys arriva a Milano e lancia una call

Startup Wise Guys arriva a Milano e lancia la call: con l’acceleratore dedicato alle nuove imprese previsti investimenti fino a 600mila Euro

Startup Wise Guys, uno dei primi acceleratori a nascere in Europa e tra i più attivi al di qua dell’Oceano, annuncia l’apertura della sede italiana con base a Milano e il lancio di una prima call per startup, che prevede investimenti totali fino a 600.000 Euro nel primo batch di accelerazione.

Nato in Estonia nel 2012, Startup Wise Guys si colloca tra i primi 100 investitori più attivi a livello globale secondo Crunchbase, grazie a un portfolio di 185+ startup e oltre 86 investimenti realizzati a partire da gennaio 2019, nonostante la crisi COVID-19. Un’esperienza e un network internazionale che l’acceleratore si prepara a mettere a disposizione delle startup italiane, con l’obiettivo di portare risorse e competenze internazionali all’ecosistema italiano e, nel contempo, di fare della sede di Milano un hub che diventi “l’avamposto” di Startup Wise Guys sull’Europa centrale.

«Startup Wise Guys nasce in Estonia sull’onda del successo di Skype, ma si configura da subito come un player internazionale. L’ingresso nel mercato italiano fa parte della strategia di espansione europea di Startup Wise Guys per contribuire a costruire aziende tecnologiche ancora piu’ di successo in Europa – spiega Andrea Orlando, Managing Partner e Amministratore Delegato in Italia di Startup Wise Guys, che ha trovato nell’acceleratore baltico l’opportunità per rientrare in Italia dopo oltre 10 anni da expat tra UK, Norvegia e Danimarca – Negli ultimi anni, l’ecosistema italiano è cresciuto e maturato in modo significativo, sia per numero di startup che per volumi di investimenti. Vogliamo valorizzare questo capitale di talento e competenze e aiutarlo a fare un ulteriore salto di qualità, agevolando l’accesso a una prospettiva internazionale.»

Il primo programma di accelerazione di Startup Wise Guys – che ha rappresentato l’attività di punta dell’acceleratore negli ultimi 8 anni – è rivolto a startup tecnologiche attive nel segmento b2b, e partirà agli inizi di Novembre. Le 10 startup selezionate riceveranno un investimento per un valore totale di circa 600.000 Euro e l’accesso a un intenso programma di accelerazione di circa 5 mesi, al termine del quale sono possibili investimenti di follow on. Il programma si basa su 3 moduli: product market fit e sviluppo dell’azienda, vendite e marketing e raccolta fondi, e include anche argomenti come prodotto e tecnologia, finanza e persino “resilienza mentale”. Il contenuto del programma viene fornito da circa 100 mentor (scelti tra gli oltre 250 nel pool europeo dell’acceleratore) provenienti da tutta Europa – tra cui fondatori di startup e investitori – oltre che dal team Startup Wise Guys. Le application sono aperte dal 25 agosto, ed è possibile candidarsi a questo link: https://startupwiseguys.com/saas/

A sostenere l’esordio italiano dell’acceleratore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) anche Fausta Pavesio, Business Angel con alle spalle una lunga carriera da consulente, che affiancherà il lancio e lo sviluppo di Startup Wise Guys in Italia in qualità di Venture Partner. «Startup Wise Guys rappresenta un’incredibile opportunità di sviluppo e internazionalizzazione per l’ecosistema italiano e le sue startup. È un acceleratore che porta esperienza e competenze, oltre che risorse, alle startup italiane, grazie al suo approccio davvero focalizzato sulla crescita dei founder. Condivido la volontà di aiutare i founder italiani a diventare imprenditori globali.»