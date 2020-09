Sofia Tornambene torna con il singolo Fiori viola

Sofia Tornambene è su tutte le piattaforme con “Fiori viola”, il suo nuovo sngolo. Il brano è l’ultimo capitolo della trilogia completamente unplugged, frutto di una straordinaria sessione di registrazione negli studi della RCA. Arriva, infatti, dopo l’uscita dei precedenti “Tra l’asfalto e le nuvole” e “Finali imprevisti”.

La canzone, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un’intensa ballad chitarra e voce che racconta la fine di un amore e del momento in cui è necessario dirsi addio (“Se parli dolcemente/ti ascolto fra la gente/e no che non mi sento io/parte di un addio”). Il video che accompagna l’uscita della canzone è diretto sempre da Stiv Michael.