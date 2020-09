Fosfina su Venere: possibile traccia di vita

Tuttavia, i ricercatori sono cauti. La fosfina potrebbe originarsi anche da un processo chimico o geofisico finora sconosciuto. Serviranno, dunque, altri studi per confermare l’ipotesi della vita. La ricerca, pubblicata su Nature Astronomy, è stata condotta dall’Università britannica di Cardiff.

Il gemello “mancato” della Terra

Venere è simile per dimensioni, massa e composizione alla Terra. Tuttavia, ha subito un evoluzione diversa. Per nostra fortuna, la Terra si trova nella cosiddetta “goldilocks”, una zona orbitale abitabile che ha reso possibile lo sviluppo della vita come noi la conosciamo.

L’atmosfera tossica non è l’unico problema di Venere. Fortissimo effetto serra, temperature superficiali di 462 gradi Celsius, pressione atmosferica sulla superficie 92 volte quella terrestre.

Condizioni decisamente ostili per la vita. Eppure, potrebbe esserci una zona nell’atmosfera dove i microbi sono riusciti a insidiarsi e proliferare. Ci vorranno altri studi approfonditi per capire quali meccanismi sono alla base della produzione di fosfina.