Festival dell’Architettura al via in 7 città

Al via le 7 manifestazioni vincitrici del Festival dell’Architettura: ricco calendario di appuntamenti in programma in altrettante città

È tutto pronto per l’avvio delle 7 manifestazioni vincitrici dell’avviso pubblico ‘Festival dell’Architettura’, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con un finanziamento complessivo di 493.500 euro. Inizialmente previsti in primavera, ma prorogati a causa dell’emergenza sanitaria, i Festival sono stati riprogrammati dagli organizzatori e ripensati in modo da rispettare le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Con il ‘Festival dell’Architettura’, la DGCC del MiBACT ha voluto porsi tre importanti obiettivi: promuovere la conoscenza dell’architettura contemporanea, sviluppando nei cittadini la consapevolezza del valore culturale dell’architettura e incrementando la domanda di un’architettura di qualità; favorire la diffusione di un’architettura di qualità, promuovendo la realizzazione di manifestazioni culturali su tutto il territorio nazionale, per contribuire alla realizzazione di una società sostenibile; sviluppare un approccio progettuale integrato che, attraverso processi innovativi e inclusivi, favorisca l’innesco di interventi di rigenerazione urbana che tengano conto della sostenibilità ambientale, culturale, urbana e sociale.

“Siamo molto soddisfatti per la ricchezza e l’innovatività delle sette manifestazioni, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria” dichiara l’architetto Margherita Guccione, Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiBACT. “Grazie alla solida rete che si è sviluppata tra istituzioni, enti privati, università, associazioni culturali e di categoria, siamo certi che gli eventi programmati saranno un importante strumento di conoscenza e di promozione dell’architettura contemporanea, sviluppando così la consapevolezza dell’importanza della qualità dell’architettura”.

Di seguito l’elenco in ordine cronologico delle manifestazioni:

4-19 settembre 2020

SI ARCH FEST South Italy Architecture Festival

Città: Favara (AG)

Un progetto di: Associazione Farm Cultural Park

Sito web: http://www.farmculturalpark.com/

Sintesi: Un Festival per riattivare il ruolo dell’architettura come catalizzatore sociale attraverso la partecipazione di esperti per dare una spinta all’economia della città di Favara mediante buone pratiche di progettazione e di fruizione di spazi pubblici e privati.

18 – 27 settembre 2020

FAC 2020 Festival Architettura Cagliari

I confini del cambiamento. Cagliari tra terra e acqua. Architettura e luoghi sensibili

Città: Cagliari

Un progetto di: Università degli Studi di Cagliari

Sito web: https://www.fac2020.it/

Sintesi: Per dieci giorni la città di Cagliari ospiterà performance, dibattiti, conferenze, visite guidate, installazioni, con l’obiettivo di orientare la consapevolezza della comunità in direzione di un cambiamento della città attraverso l’architettura contemporanea di qualità.

14 settembre – 18 ottobre 2020

Rigenera

Città: Reggio Emilia

Un progetto di: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia

Sito web: https://www.rigenerareggioemilia.it/

Sintesi: Un festival dell’architettura contemporanea per pensare alla città di domani più densa, versatile, bella, creativa, circolare, per le persone. Un ricco programma di convegni, conferenze, passeggiate, laboratori e spettacoli.

18-27 settembre 2020

Design for the next community

Città: Ivrea (TO)

Un progetto di: Comune di Ivrea

Sito web: http://ivrea.design/

Sintesi: Ivrea si trasforma in un palcoscenico di eventi dedicati a indagare le trasformazioni architettoniche e urbane che hanno modificato il contesto fisico della città. Una miscela di cultura, architettura, innovazione tecnologica e sociale.

24 settembre – 4 ottobre 2020

2050 ArchiFest Abitare il mondo altrimenti

Città: Colle di Val d’Elsa (SI)

Un progetto di: Comune di Colle di Val d’Elsa

Sito web: https://www.archifest-collevaldelsa.it/

Sintesi: Promuove la cultura intorno al patrimonio architettonico delle piccole città, la dimensione urbana del possibile, e vuol far riscoprire ai cittadini come l’architettura, in modo rivoluzionario e profondamente etico, può dare forma al sentire collettivo ed essere espressione della comunità, di un popolo, di una città, di un paesaggio, di una storia.

24 settembre – 31 ottobre 2020

CHANGE Architecture Cities Life

Città: Roma

Un progetto di: Associazione Open City Roma – Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia – Fondazione MAXXI

Sito web: https://www.changefestival.it/

Sintesi: Nasce dall’esigenza di confrontarsi concretamente, nella progettazione di edifici e della città, con la più importante posta in gioco della contemporaneità: la ricerca di un nuovo equilibrio tra le esigenze umane e la capacità del pianeta di rispondervi, nel tempo, mantenendo intatta la biodiversità.

30 ottobre – 18 novembre 2020

BiArch Bari International Archifestival. Margini, confini, frontiere

Città: Bari

Un progetto di: Comune di Bari

Sito web: in fase di realizzazione

Sintesi: Un Festival laboratorio per coinvolgere pubblico esperto e cittadinanza in un percorso di riflessione collettiva e transdisciplinare sul rapporto tra architettura e città, favorendo la contaminazione tra discipline, saperi e pratiche e promuovendo la piena attivazione culturale e civile, attorno ad un evento culturale policentrico e democratico.