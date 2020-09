Bill Gates e la profezia sulla pandemia: “Finirà tra 2 anni”

Covid-19, per Bill Gates “la pandemia finirà tra due anni”: il fondatore di Microsoft si dice preoccupato per l’evoluzione in autunno

2022. E’ questo l’anno in cui terminerà la pandemia di covid-19. A dirlo è Bill Gates, che in un’intervista a La Stampa si è detto preoccupato per l’arrivo di una seconda ondata in autunno. Secondo il fondatore di Microsoft, “se non avremo interventi di rilievo, il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera”.

La proiezione del miliardario, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è che già il prossimo anno il numero dei morti inizierà a calare, finché “nel 2022 la pandemia finirà”. La chiave sarebbero “i diversi vaccini promettenti”, che tra qualche mese potrebbero essere approvati. Se efficaci, “fermeremo la diffusione esponenziale della malattia”.