Al via Altaroma, la settimana della moda romana

Settembre, in questo strano 2020, diventa il mese della moda a Roma. Con la citazione (colta per gli addetti ai lavori) “the September issue”, Altaroma lancia la Fashion Week della capitale. L’appuntamento è in programma dal 15 al 17 settembre a Palazzo Brancaccio. Tre intense giornate in cui si succederanno presentazioni, show, nonché l’attesa finale del progetto in collaborazione con Vogue Italia, Who is on next?, che sottolineano l’impegno, il sostegno e la visibilità che Altaroma vuole dare ai designer e ai brand indipendenti ed emergenti. Tutto senza tralasciare il forte legame con l’alta artigianalità e l’alta sartoria, dialogo che si rinnova nelle sale dello storico palazzo che sovrasta il Colle Oppio e che è di fatto l’ultima dimora patrizia costruita all’interno delle antiche mura aureliane, che circondavano la città di Roma.

Nonostante i rallentamenti e gli ostacoli incontrati per via dell’emergenza sanitaria, che ha colpito tutto il mondo, la manifestazione si svolge anche dal vivo, e nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Non solo, si potrà seguire l’intera manifestazione in simultanea collegandosi alla piattaforma digitalrunway.altaroma.it che sarà attiva come programmazione in streaming, ma soprattutto darà l’opportunità a designer, giornalisti, buyer, e addetti ai lavori di interfacciarsi e dialogare tra loro per tutti i mesi di settembre e ottobre.

«Questa è un’edizione speciale – dichiara la Presidente Silvia Venturini Fendi – non solo perché rappresenta parte del compimento del lungo processo di riposizionamento di Altaroma, ma soprattutto perché, nonostante le oggettive difficoltà siamo riusciti a ricreare quell’atmosfera di dinamismo e fermento che hanno fatto della Settimana della Moda di Roma il punto di riferimento per studenti, designer emergenti e giovani talenti, concentrando in tre giorni un programma ricco di appuntamenti. A loro abbiamo dedicato tutti i nostri sforzi per cercare di essere presenti anche dal vivo, non solo online, affinché non venissero a mancare, in una situazione così critica, tutti quegli strumenti e quelle opportunità necessarie al sostegno delle proprie attività. Inoltre, la vicinanza con le date della Fashion Week di Milano e con le altre manifestazioni di moda che si stanno tenendo a settembre, restituirà ancora meglio il senso dell’azione sinergica e di sistema che stiamo portando avanti a favore dei giovani talenti del Made in Italy».

I giovani designer, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), trovano difatti un naturale spazio all’interno della Settimana della Moda di Roma, che ha messo al centro della sua missione proprio la ricerca degli emergenti e dei valori del Made in Italy, un processo che si è compiuto grazie specialmente al sostegno dei Soci (Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Città Metropolitana e Risorse per Roma) e al supporto determinante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE – Agenzia.