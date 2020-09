In diretta su Instagram Tiziano Ferro annuncia il suo primo album di cover: “Rimmel” di De Gregori è il primo singolo

Tiziano Ferro ha scelto una diretta Instagram per annunciare il suo nuovo progetto musicale. Si tratta di un album di cover, il primo della sua carriera: ‘Accetto miracoli: l’esperienza degli altri’. Di fatto, secondo capitolo del disco pubblicato nel 2019 e già doppio platino.

Per questo lavoro, Tiziano ha reinterpretato 13 brani di altrettanti autori italiani, che con queste canzoni hanno dato forma a piccoli miracoli nel corso della sua vita, come “luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore”.

‘Rimmel’, la canzone di Francesco De Gregori, è il pezzo che Tiziano Ferro ha scelto come primo singolo per anticipare il disco.

Oltre a questo brano, che tra l’altro è in apertura di tracklist come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il cantautore reinterpreta ‘Morirò D’Amore’, portata al successo da Giuni Russo, ‘Bella D’Estate’ (Mango, che l’ha composta con Lucio Dalla), ‘Margherita’ (Riccardo Cocciante), ‘E Ti Vengo a Cercare’ (Franco Battiato), ‘Almeno Tu Nell’Universo'(Mia Martini). E ancora ‘Cigarettes And Coffee’ (Scialpi), ‘Perdere L’amore’ (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), ‘Piove’ (Jovanotti) feat. Box of Beats, ‘Portami a Ballare’ (Luca Barbarossa), ‘Nel Blu Dipinto Di Blu’ (Domenico Modugno), ‘Ancora, Ancora, Ancora’ (brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di Mina). Chiude ‘Non Escludo Il Ritorno’ (scritto a quattro mani dall’indimenticabile Franco Califano con Federico Zampaglione).

‘Accetto miracoli: l’esperienza degli altri’ è su tutte le piattaforme dal 6 novembre ma è in preorder su iTunes e preAdd su AppleMusic da giovedì 3 settembre, contemporaneamente all’uscita di ‘Rimmel’. Il disco sarà disponibile nei formati doppio CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di ‘Accetto miracoli’), oppure LP (con le 13 cover).