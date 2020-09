Su Canale 5 parte stasera il Grande Fratello Vip 5

Due appuntamenti, tante novità: parte questa sera il Grande Fratello Vip 5. La trasmissione in onda in prima serata su Canale 5

Venti concorrenti, due appuntamenti, una porta rossa. Parte questa sera su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5, che raddoppia la programmazione con una seconda puntata venerdì 18 settembre.

Al timone della quinta edizione “celebrity” del reality, ancora Alfonso Signorini, accompagnato da una coppia frizzante di opinionisti, formata da Antonella Elia e Pupo.

I concorrenti che faranno il loro ingresso questa sera nel loft di Cinecittà sono:

Elisabetta Gregoraci,

Fausto Leali,

Enock Barwuah,

Dayane Mello,

Tommaso Zorzi,

Patrizia De Blanck,

Adua Del Vesco,

Massimiliano Morra,

Flavia Vento,

Matilde Brandi,

Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli.

Venerdì sarà la volta di:

Stefania Orlando,

Paolo Brosio,

Fulvio Abbate,

Myriam Catania,

Denis Dosio,

Francesca Pepe,

Francesco Oppini,

Maria Teresa Ruta,

Guenda Goria.

Come seguire il GF Vip 5

Oltre alle prime serate di oggi e venerdì e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda in diretta su Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40).