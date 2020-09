Nuria Tamarit in libreria con “Due monete”

Nasce da un’esperienza personale il nuovo graphic novel della fumettista e illustratrice spagnola, classe 1993, Núria Tamarit. Due monete, questo il titolo del volume pubblicato in Italia da BAO Publishing, racconta l’estate di un’ adolescente europea in Senegal per un progetto umanitario. Dall’iniziale fatica ad ambientarsi (e a staccarsi dal cellulare) alla scoperta di nuovi punti di vista sulla vita, che nemmeno immaginava.

«Il concetto di Toubab viene dall’epoca coloniale. I coloni parlavano inglese, allora i Wolof impararono a chiedere denaro in quella lingua. “Two” due in inglese e “Bab”, la moneta che c’era in quei tempi ovvero: Toubab, Due monete.»