Alice in borderland: svelati altri 14 nomi del cast

Netflix ha annunciato la partecipazione di 14 nuovi membri del cast alla serie originale giapponese Alice in Borderland, diretta da Shinsuke Sato e con Kento Yamazaki (Kingdom, The Disastrous Life of Saiki K) nei panni di Ryohei Arisu e Tao Tsuchiya (Library Wars: BOOK OF MEMORIES, Mare) nei panni di Yuzuha Usagi.

Nel nuovo cast, Nijiro Murakami (Destruction Babies, L’isola dei cani) è Chishiya, Yuki Morinaga (Chihayafuru Part I, The Liar and His Lover) è Chota, Keita Machida (HiGH&LOW: THE MOVIE, L-DK: Two Loves Under One Roof) è Karube, Ayaka Miyoshi (Inunaki Mura, Dance with Me) è Ann, Dori Sakurada (Voglio mangiare il tuo pancreas, Orange) è Niragi, Aya Asahina (Grand Blue, We Are Rockets) è Kuina, Shuntaro Yanagi (Yowamushi Pedal, Tokyo Ghoul) è Lasubosu/Last Boss, Yutaro Watanabe (Kaiji: Final Game, Stare) è Tatta, Ayame Misaki (Hikari, L’attacco dei giganti) è Shibuki, Mizuki Yoshida (Almost a Miracle, Oni Girl!!) è Asahi, Tsuyoshi Abe (Initial D, Boys Over Flowers) è Kuzuryu, Nobuaki Kaneko (Diner, Shinjuku Swan) è Boshiya/Hatter, Sho Aoyagi (Tatara Samurai, HiGH & LOW: THE MOVIE 3) è Aguni, Riisa Naka (Time Traveller, La ragazza che saltava nel tempo, Love At Least) è Mira.

Alice in Borderland, tratto dal manga di Haro Aso (pubblicato da SHOGAKUKAN), arriva in tutto il mondo questo inverno con 8 episodi.

Sinossi

Apatico, senza un lavoro e con l’ossessione per i videogiochi, Arisu si ritrova all’improvviso in un’insolita Tokyo svuotata dei suoi abitanti dove è costretto a partecipare a giochi pericolosi con i suoi amici per sopravvivere. In questo strano mondo Arisu incontra Usagi, una giovane donna che ha deciso di competere da sola, e insieme finiscono per svelare un mistero dopo l’altro superando numerosi pericoli e cercando di afferrare il significato della vita.