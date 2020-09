Pamela D’Amico online con il singolo “La notte”

La cantante e attrice italo-brasiliana Pamela D’Amico in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “La notte”

Disponibile su Spotify, iTunes e su tutte le principali piattaforme digitali “La notte”, il nuovo singolo della cantante, attrice e conduttrice italo brasiliana Pamela D’Amico. Il brano – che esce su etichetta Joseba Publishing ed è prodotto da Gianni Testa – è una cover cantata in due lingue (italiana e portoghese) di una delle canzoni più amate di Arisa, classificatasi al secondo posto al 62° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

“La notte è un momento creativo per tutti i musicisti: di notte è stata scritta questa canzone e di notte ho avuto l’idea di proporla in questa versione cantata per la prima volta in due lingue, italiano e portoghese” racconta Pamela D’Amico attualmente impegnata tutti i weekend su Radio Rai2, accanto a Max De Tomassi, con il programma “Brasil”.

“𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑒 𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒, 𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑑𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑖, 𝑒 𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑖, 𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑜 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 “𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙” 𝑠𝑢 Rai Radio2 𝐴𝑚𝑜 𝑙’𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 Pelé 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜: 𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑛𝑔𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑜𝑒𝑖𝑟𝑎, 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎/𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑓𝑟𝑜/ b𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑖𝑎, 𝑑𝑜𝑣𝑒 affondano le mie radici. 𝐼𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡à 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎: 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖… 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖!” conclude D’Amico.

Per questa nuova versione de “La notte”, Pamela D’Amico ha voluto accanto a sé importanti musicisti: Marco Ioannilli alle tastiere e Fabrizio Pantini alle chitarre (entrambi nella band di Ultimo); alla batteria Fabrizio Fratepietro (batterista di Paola Turci); Menotti Minervini al basso; il sound engineer Matteo Caretto.

LINK

iTunes: https://music.apple.com/py/album/la-notte-single/1526754803?l=en

Spotify: https://open.spotify.com/track/47zTkVxzALCKcSlSd7Mu6J?si=1wu1pDfnTpeYAVJtBhssyg

Amazon: https://music.amazon.it/albums/B08FCTWSCN?tab=CATALOG&ref=dm_wcp_albm_link_pr_s

YouTube: www.youtube.com/watch?v=it2MficpO3E