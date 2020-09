Nestlé rileva Aimmune e il farmaco per allergia arachidi

Nestlé acquista Aimmune Therapeutics con un’operazione da 2,6 mililiardi di dollari e fa suo Palforzia, il primo trattamento per l’allergia alle arachidi

Nestlé ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Aimmune Therapeutics a 34,50 dollari per azione in contanti, per una valutazione complessiva dell’azienda pari a circa $2,6 mld. In cambio, ottiene Palforzia il primo trattamento per l’allergia alle arachidi.

Il prezzo di acquisizione della transazione, che si prevede chiuderà nel quarto trimestre, rappresenta un premio del 174% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Aimmune del 28 agosto.

Il gruppo svizzero detiene attualmente il 25,6% di Aimmune e sborserà quindi meno di 2 miliardi di dollari per il controllo totale dell’impresa Usa. L’operazione sarà realizzata attraverso le liquidità disponibili, ha precisato Nestlé.

“Questa transazione riunisce la leadership di Nestlé nel campo delle scienze nutrizionali con una delle aziende più innovative nel trattamento delle allergie alimentari”, ha commentato Greg Behar, CEO di Nestlé Health Science. All’inizio di quest’anno l’Fda ha autorizzato il Palforzia, noto anche come AR101, per individui di età compresa tra i quattro e i 17 anni, rendendolo il primo, e finora l’unico, trattamento approvato per contribuire a ridurre la frequenza e la gravità delle reazioni allergiche alle arachidi nei bambini.

Allergia da arachidi

L’allergia alle arachidi, una patologia su base immunitaria molto diffusa che in certi pazienti può assumere forme anche gravi che mettono il paziente a rischio della vita se entra in contatto con l’allergene.

Il farmaco di Aimmune Therapeutics utilizza dosi progressivamente crescenti di farina di arachidi per desensibilizzare i pazienti nel corso del tempo. Il prodotto non è indicato per il trattamento d’emergenza delle reazioni allergiche, compresa l’anafilassi.

L’approvazione dell’Fda è stata supportata dai dati dello studio registrativo di fase III PALISADE, che ha dimostrato l’efficacia su tutta la popolazione di pazienti allergici alle arachidi di età compresa tra i quattro e i 55 anni, e dallo studio RAMSES in fase avanzata. Inoltre, i risultati degli studi di Fase II ARC001 e ARC002 sono stati inclusi nell’archiviazione, così come i dati di ARC004, ARC008 e ARC011, che sono studi tutto’ora in corso.

Nel corso di diversi mesi, ai pazienti a cui è stato prescritto il farmaco vengono gradualmente somministrate dosi che iniziano all’equivalente di 1/600 di una arachide e raggiungono alla fine fino a 300 mg di proteine di arachidi.

Alla fine dello studio PALISADE, un trial di 24 settimane, il 67% dei pazienti che hanno assunto Palforzia è stato in grado di resistere all’esposizione a 600 mg di proteine di arachidi, rispetto al 4% dei pazienti che hanno assunto un placebo.

