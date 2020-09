Vaccino antinfluenzale riduce mortalità per insufficienza cardiaca

Mortalità per insufficienza cardiaca minore in chi si vaccina contro le infezioni respiratorie secondo uno studio condotto su quasi 3 milioni di americani

Le vaccinazioni contro l’influenza e la polmonite sono associate a un minor numero di decessi ospedalieri nei pazienti con insufficienza cardiaca. Questo è il risultato di uno studio condotto su quasi 3 milioni di americani, presentato all’ultimo Congresso ESC 2020. (1)

Un individuo su cinque svilupperà l’insufficienza cardiaca nel corso della sua vita. Si stima che 26 milioni di persone siano colpite in tutto il mondo. (2)

Le infezioni respiratorie, come l’influenza e la polmonite, peggiorano l’insufficienza cardiaca e soprattutto per questi pazienti sono raccomandate le vaccinazioni annuali.

“La pandemia COVID-19 ha messo in luce l’importanza della vaccinazione per prevenire le infezioni respiratorie, in particolare per le persone con malattie come l’insufficienza cardiaca”, ha detto l’autore dello studio Karthik Gonuguntla dell’Università del Connecticut.

Mentre è noto che le inoculazioni proteggono dalle infezioni respiratorie e che queste infezioni aggravano l’insufficienza cardiaca, pochi studi hanno confrontato i risultati dei pazienti vaccinati con quelli non vaccinati.

Questo studio ha esaminato se le vaccinazioni avevano un qualche legame con il rischio di morte dei pazienti affetti da scompenso cardiaco durante il ricovero in ospedale.

Lo studio ha incluso 2.912.137 pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati ricoverati in ospedale nel 2010-2014. L’età media era di 70 anni. I dati sono stati ottenuti dal National Inpatient Sample (NIS), che copre oltre il 95% della popolazione statunitense.

Solo l’1,4% dei pazienti dello studio aveva il vaccino antinfluenzale e l’1,4% il vaccino contro la polmonite. I ricercatori hanno confrontato i tassi di mortalità in ospedale tra i pazienti con insufficienza cardiaca che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale e la polmonite quell’anno e quelli che non l’hanno ricevuto.

I tassi di mortalità in ospedale erano significativamente più bassi nei pazienti che avevano ricevuto il vaccino antinfluenzale (1,3%) rispetto a quelli che non lo hanno ricevuto (3,6%). Analogamente, i tassi di mortalità ospedaliera sono stati significativamente più bassi nei pazienti inoculati contro la polmonite (1,2%) rispetto a quelli non inoculati (3,6%).

Gonuguntla ha detto: “Il nostro studio fornisce un ulteriore impulso per le vaccinazioni annuali nei pazienti con insufficienza cardiaca. Nonostante i consigli in tal senso, l’assorbimento rimane basso. Anche se i grandi database amministrativi come il NIS sono inclini a contenere alcuni errori, i dati indicano che c’è una notevole distanza da percorrere prima di raggiungere il 100% di copertura”.

Le reazioni gravi alle vaccinazioni contro l’influenza e la polmonite sono molto rare, si verificano nel giro di poche ore e possono essere trattate in modo efficace.

Gonuguntla ha concluso: “I vaccini contro la polmonite e l’influenza sono vitali per prevenire queste infezioni respiratorie e proteggere i pazienti con insufficienza cardiaca. Anche se molte persone hanno rifiutato i vaccini comuni e sicuri prima di COVID-19, sono ottimista sul fatto che la pandemia abbia cambiato la percezione del ruolo delle vaccinazioni nella salvaguardia della nostra salute”.

